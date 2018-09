Chirurgia estetica ofera soluții rapide atunci cand vine vorba de infrumusețare, insa este mult mai indicat sa pastrezi frumusețea naturala cat poți de mult. Vizitele regulate in cabinetul de estetica te poate ajuta sa ai tenul frumos și sanatos cu ajutorul intervențiilor non-invazive, iar Plasmage este cea mai noua tehnologie pentru tratamentul laxitații tegumentare in special din jurul ochilor, inlocuind cu succes chirurgia tradiționala. Țesutul in exces de la nivelul pleoapelor este pur și simplu sublimat și eliminat fara cicatrici sau operații chirurgicale....