Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Zaharescu, una dintre cele mai cunoscute voci de la emisiunea Teleenciclopedia, difuzata de TVR, a murit. Mariana Zaharescu a incetat din viața la varsta de 87 de ani. Anunțul decesului a fost facut de TVR. „Suntem mai saraci. Doamna Mariana Zaharescu, una dintre vocile Teleenciclopediei, a…

- Dan Barna candideaza din partea alianței USR PLUS pentru o Romanie in care romanii din Diaspora sa vrea sa se intoarca și din care tinerii sa nu mai doreasca sa plece, o Romanie libera și prospera, o Romanie in care statul sa-și apere cetațenii, nu liderii politici corupți, transmit reprezentanții Uniunii,…

- Astazi se implinesc doi ani de cand Marina Scupra, o cunoscuta cantareata din Romania, s a stins din viata. Nascuta pe 24 decembrie 1967, la Bucuresti, Marina Scupra s a stins pe 30 iulie 2017, la Bucuresti, rapusa de o boala nemiloasa. Marina Scupra a urmat cursurile Solii Populare de Arta din Bucuresti,…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? Tranzactiile Tranzitiei DIALECTICA STRAZII Explozia din decembrie 1989 a pus o pecete de violenta asupra strazii de care credeam ca nu ne vom putea desprinde niciodata. Dupa ce decenii in sir multimile scoase in strada pe baza de convocator…

- Kevin Boli, 28 de ani, s-a intors in China, la Guizhou Hengfeng. Dan Petrescu (51 de ani) a susținut o conferința de presa inaintea meciului din Supercupa Romaniei impotriva celor de la Viitorul, meci care se va juca sambata seara, de la ora 20:00. Printre altele, Petrescu a anunțat ca nu a reușit sa-l…

- Cotidianul Gazzetta dello Sport a notat, luni seara, dupa ce Romania si Franta s-au calificat in semifinalele Campionatului European de tineret, iar italienii au ratat accederea in faza urmatoare in urma remizei de la Cesena, ca remiza era una “anuntata”, potrivit stirileprotv.ro.“Spania si…

- Argentina și Urugoayul, precum și parți din Brazilia și Paraguay au ramas fara curent electric in urma unei defecțiuni majore la o centrala electrica. Presa din Argentina scrie ca pana de curent s-a produs la scurt timp dupa ora locala 07:00 și a dus la oprirea trenurilor, a semafoarelor și a lasat…

- Doliu in presa din Romania, dupa ce s a stins din viata, la varsta de 84 de ani, cunoscutul jurnalist sportiv Constantin Alexe.Acesta a lucrat o perioada indelungata, zeci de ani, la "Sportul popularldquo;, iar apoi, dupa Revolutie, la "Gazeta Sporturilorldquo;, pana in 1998.In decursul carierei sale,…