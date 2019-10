Stiri pe aceeasi tema

- Originara din localitatea constanteana Mihail Kogalniceanu, tanara sportiva Maria Butcaru continua seria performantelor in Suedia la Taekwondo WT o arta martiala coreeana, caracterizata in special prin lovituri inalte cu piciorul si lovituri cu pumnul . Aflata in Suedia, la Goteborg, din toamna lui…

- In perioada 26-29 septembrie 2019, va avea loc Tirgul de Carte de la Goteborg, Suedia, cel mai important festival literar din Scandinavia. Editia din acest an are ca teme principale Coreea de Sud, egalitatea de gen și alfabetizarea media și informatica, ce vor fi reflectate in cadrul unor evenimente…

- O noua ediție a emisiunii Chefi la cuțite din sezonul 7 aduce fanilor și pasionaților de bucatarie un concurs „delicios”, cu premii pe masura! Raspunde la intrebare și ai șansa de-a descoperi secretul folosit de bucatarii din emisiune pentru a pregati mancaruri de cinci stele!

- Miley Cyrus a dezvoluit ca a fost concediata din echipa filmului de animatie „Hotel Transylvania” din cauza unor fotografii in care aparea lingand un tort in forma de penis, scrie The Guardian.

- Suedia a gazduit, luna aceasta, intrecerile Campionatului Mondial de yachting, clasa RS Tera. Evenimentul a avut loc in Ljungskile, o localitate aflata la 70 de kilometri de Goteborg. Romania a fost reprezentanta de catre constanteanul Noel Voinescu, sportiv legitimat la CS Stiinta, care a inregistrat…

- In perioada 31 iulie – 10 august, Corul „Pr. Ion Ionescu” al Casei de Cultura din Topoloveni va participa la evenimentul numit ”Jocurile Corale Europene” din Goteborg, Suedia. Le uram argeșenilor noștri mult succes!

- Un bust de marmura al unui razboinic dac a fost descoperita la Forul lui Traian pe 19 iulie. Arheologii cred ca bustul face parte din cele 60-70 de statui de razboinici daci care au decorat in trecut nivelul superior al Forului lui Traian, datand de la inceputul secolului al II-lea e.n.

