- Fugarul Radu Mazare este asteptat luni in Romania, unde urmeaza sa fie adus, sub escorta, de Politia Romana. Fostul primar al Constantei are de ispasit o pedeapsa de 9 ani de inchisoare pentru coruptie, la care a fost condamnat in februarie de Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Procurorii asteapta rezultatele privind pestele contaminat pescuit ilegal Procurorii români asteapta rezultatele a peste 100 de perchezitii facute în cinci tari europene pentru a putea lua masuri împotriva membrilor unei grupari organizate care vindea peste contaminat pescuit ilegal…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca in magazinele din Romania ajung pești cu metale grele in ei care nu se pot vinde in piețele din Occident pentru ca „e pușcarie curata”. Afirmațiile vin in contextul in care 30 de tone de peste din Spania, Italia și Franța impropriu consumului din cauza…

- Buzaul a fost impanzit marți de polițiști in cautare de comercianți de pește impropriu consumului uman, contaminat cu plumb sau mercur, pescuit din ape poluate din state europene și adus apoi pe piața din Romania de un grup infracțional organizat la nivel internațional. Astfel de verificari au fost…

- Cele 30 de tone de peste confiscat, marti, in urma actiunii comune a politistilor din Romania, Spania, Italia, Franta si Ungaria erau contaminate cu mercur, fiind braconate in ape unde pescuitul era interzis din cauza gradului de poluare, potrivit ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan.

- Tone de pește contaminat cu plumb sau mercur au intrat in ultimii ani pe piata din Romania, spun anchetatorii care au facut in aceasta dimineata peste o suta de perchezitii la depozite si locuintele suspectilor.

- Percheziții de amploare. 30 de tone de peste au fost confiscate Arhiva foto: Agerpres. Politistii români, în colaborare cu cei din Italia, Spania, Franta si Ungaria fac peste 150 de perchezitii, pentru a obtine informatii despre activitatea infractionala a unui grup organizat din…