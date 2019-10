Peste 18.000 de participanţi la cursurile ANOFM în primele opt luni ale anului 2019 Potrivit unui comunicat al ANOFM, remis joi AGERPRES, dintre acestea, 12.566 sunt someri, 3.281 sunt persoane beneficiare de formare la locul de munca prin programe de ucenicie, 265 sunt persoane beneficiare de servicii gratuite, altii decat somerii, iar 51 sunt persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competentelor. Restul de 2.115 persoane participante la cursuri de formare profesionala fac parte din categoria celor care nu beneficiaza de gratuitate, potrivit prevederilor legale in vigoare. In perioada de referinta, au fost organizate 778 de programe de formare profesionala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

