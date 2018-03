Peste 100 de pasageri, blocați pe aeroportul din Stuttgart. Pilotul consumase băuturi alcoolice Peste 100 de pasageri au ramas blocati pe aeroportul din Stuttgart, dupa ce zborul unei companii aeriene din Portugalia a fost anulat din cauza pilotului, care era baut. Un angajat al aeroportului a observat ca barbatul, un pilot in varsta de 40 de ani, mirosea a alcool si avea un mers nesigur. Prin urmare, a fost alertata politia, care a intrat in cabina de pilotaj in timp ce respectivul pilot pregatea avionul pentru decolare. Politistii germani au confirmat ca el se afla intr-o 'puternica stare de ebrietate' si au decis sa i se recolteze o proba de sange pentru stabilirea alcoolemiei.

… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 20.03.2018, in jurul orei 14:45, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata cu privire la faptul ca unei tinere din municipiul Deva i-a fost sustras din poșeta un portmoneu in care avea suma de aproximativ 560 lei, in timp ce se afla in interiorul unui magazin (second-hand) din Deva.…

- O serie de perchezitii domiciliare efectuate la doua cluburi de noapte și la locuințele mai multor persoane din judetul Mures de catre politistii de la Judiciar, secondati de trupe speciale, a avut ca efect destructurarea unei retele de proxeneti. 4 membrii ai gruparii au fost incatusati si trimisi…

- Petre Apostol Sectia de gimnastica ritmica de la CSM Ploiesti s-a impartit, in acest final de saptamana, intre doua competitii internationale. Cele mai mari ca varsta dintre elevele antrenoarelor Simona Puiu si Liliana Baescu, junioarele Denisa Stoian (nascuta in 2003) si Miruna Ciocirlan (nascuta in…

- Curtea de Conturi a stabilit ca in cursul anului 2016 au fost cheltuite ilegal la Primaria Tecuci sume importante pentru tot felul de achizitii publice cu iz de promovare electorala: felicitari, calendare, publicatii cu dedicatie. A fost decontata inclusiv consumatia la bar a unor angajati ai primariei.

- Petre Apostol Dupa performanta de a se califica la Jocurile Olimpice de Tineret, la gimnastica ritmica, sportiva Denisa Stoian, de la CSM Ploiesti, va participa, din nou, la un concurs international, de data aceasta alaturi de colega sa de la clubul prahovean, Miruna Ciocirlan. Gimnastele junioare de…

- Casele de pariuri au prezis ciștigatorul probabil al concursului „Eurovision Song Contest 2018”, care va avea loc intre 8 și 12 mai la Lisabona, Portugalia. Potrivit acestora, concursul va fi ciștigat, cel mai probabil, de Estonia, cu piesa „La Forza” de Elina Neceaeva. Al doilea loc este prognozat…

- Noua din zece adolescenti din judetul Covasna au consumat bauturi alcoolice cel putin o data in viata, releva un studiu realizat de Agentia Nationala Antidrog, dat joi publicitatii. Potrivit acestuia, produsele alcoolice inregistreaza cel mai inalt nivel al prevalentei consumului dintre toate substantele…

- Un barbat de 39 de ani, din Panciu, a fost arestat pentru 30 de zile, dupa ce ar fi comis mai multe infracțiuni de furt. Decizia a fost luata ieri, de magistrații Judecatoriei Panciu, și nu este definitiva. „Admite propunerea de arestare preventiva. Cu drept de contestatie in 48 de ore de la comunicare.…

- Ninsorile abundente și viscolul care a așezat in troiene zapada pe șosele au inchis mai multe drumuri din țara motiv pentru care foarte mulți șoferi au fost nevoiți sa petreaca ore multe in camioanele blocate. Polițiștii și jandarmii giurgiuveni, de exemplu, au batut la portierele fiecarei cabine și…

- Un tanar de 24 de ani, din Galati, este suspectat ca ar fi determinat o tanara in varsta de 25 ani sa practice prostituția in diferite țari europene precum Austria, Elveția, Germania. Din banii obtinuti, el ar fi cumparat mai multe autoturisme, atat pe numele sau, cat și pe cele ale rudelor, a fost…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Galati – Serviciul Investigatii Criminale au efectuat o perchezitie la domiciliul unui tanar de 24 ani, din municipiul Galati, banuit de savarsirea infractiunilor de proxenetism si spalarea banilor. "In perioada 2015-2016, barbatul ar fi determinat…

- Un tanar din Blaj este cercetat penal pentru comiterea unui furt dintr-un magazin, cu un prejudiciu in valoare de aproape 300 de lei. A sustras bauturi alcoolice, de pe raft. Potrivit IPJ Alba, in 26 februarie, politistii de ordine publica din cadrul Politiei Blaj l-au depistat pe un tanar de 21 de…

- Politistii din Blaj l-au identificat pe un tanar din Blaj ca banuit de comiterea unui furt dintr-o societate comerciala, cu un prejudiciu in valoare de aproape 300 de lei. I-a fost intocmit dosar penal. Potrivit IPJ Alba, la data de 26 februarie a.c., politistii de ordine publica din cadrul Politiei…

- Politistii din Prahova efectueaza, marti, mai multe perchezitii la persoane suspectate ca produceau si comercializau ilegal bauturi alcoolice. Citeste si: ALERTA - Codurile de vreme rea, PRELUNGITE: Un nou val de GER si NINSOARE peste sudul Romaniei / HARTA Potrivit unui comunicat…

- Formatia „DoReDoS” va reprezenta Republica Moldova la concursul international de muzica „Eurovision Song Contest 2018”, care se va desfasura, in luna mai, in orasul Lisabona, Portugalia. Trupa a fost selectata in urma finalei nationale, care s-a desfasurat sambata seara, 24 februarie, transmite IPN.

- In aceasta seara, pe scena Salii Polivalente, 15 artisti isi vor disputa dreptul de-a reprezenta tara noastra in marea finala Eurovision din Portugalia. Romanii isi aleg astazi reprezentantul in concursul Eurovision 2018. Intr-un show care ne va tine pe toti cu sufletul la gura pana in ultimul moment,…

- Sambata seara Moldova va decide pe cine trimite sa ne reprezinte tara la Eurovision Song Contest 2018, ce se va desfasura in Lisabona, Portugalia.Dupa auditiile live, din cele circa 40 de dosare depuse la concurs, in finala nationala s-au calificat 16 piese.

- La data de 16 februarie a.c., ora 11.00, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un barbat, de 58 de ani, din localitate, produce la domiciliul sau bauturi alcoolice contrafacute pe care le comecializeaza. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul…

- DINAMO - FSCB 2018: Politistii vor actiona atat pentru mentinerea ordinii publice in proximitatea stadionului, cat si in alte zone de interes operativ, asigurand, totodata, accesul auto al riveranilor in zonele in care a fost blocata sau deviata circulatia rutiera. In acest sens, politistii…

- Oamenii legii, au identificat si documentat un barbat in virsta de 31 ani, locuitor al mun. Balti, pentru comercializarea bauturilor spirtoase contrafacute. Astfel, banuitul a fost stopat in timp ce se deplasa cu automobilul de model BMW, in care se afla un lot de 70 sticle de alcool, cu timbre de…

- Priveghiul organizat in strada de o familie de romi a avut loc in timpul nopții de marți spre miercuri, iar mai mulți cetațeni nemulțumiți au sunat la 112. Oamenii au reclamat ca a fost aprins focul pe trotuar, iar din curte se auzea muzica la volum foarte tare. Deoarece li s-a cerut sa opreasca…

- Cea mai titrata televiziune de știri din Europa, Euronews, a vorbit despre recordul stabilit de artiștii care au cântat la 100 de metri sub pamânt, în timpul semifinalei Eurovision din Salina Turda. ”Concurenții din semifinala Eurovision 2018…

- Desi stia ca nu are voie sa paraseasca localitatea de domiciliu, fiind sub control judiciar, un tanar din Teaca s-a aventurat la o plimbare cu masina pana la Bistrita. Aici insa, a dat nas in nas cu politistii, care l-au oprit pentru un control de rutina. Acum, tanarul risca sa isi petreaca urmatoarele…

- In ultima saptamana, 69 de șoferi care circulau cu viteza excesiva pe autostrazi au fost depistați de polițiștii Brigazii Autostrazi și Misiuni Speciale a Poliției Romane. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 227 km/h, pe autostrada A1. In perioada 5 – 11 februarie a.c., polițiștii Brigazii Autostrazi…

- Un amendament al noului cod rutier rusesc uimește o lume intreaga. Potrivit acestuita, poliției rutiere i se interzice reținerea permisului de conducere cand vine vorba de judecatori. Noul cod rutier a fost publicat in Monitorul oficial rus și a intrat in vigoare vineri. Potrivit unui amendament, polițiștii…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a avut o intrevedere astazi, 8 februarie 2018, cu E.S. Fernando Teles Fazendeiro, ambasadorul Republicii Portugheze in Romania. Cu aceasta ocazie președintele Senatului l-a felicitat pe E.S. dl Fernando Teles Fazendeiro pentru numirea ca ambasador in…

- Camera de Comert Timis și Primaria Timișoara organizeaza in perioada 17-21 aprilie 2018, o misiune economica multisectoriala in orașul Porto din Portugalia. „Evenimentul s-a nascut urmarea intalnirii conducerii CCIAT și a delegației de afaceri timișene cu E.S. Doamna Ioana BIVOLARU, Ambasorul Romaniei…

- Politistul a fost impuscat de prietena sa, fara intentie, cu pistolul fara piedica, detinut legal de barbat, conform informatiilor detinute pana acum de anchetatori. Politistul s-ar fi aflat cu spatele la femeie atunci cand aceasta a descarcat arma accidental, iar glontul a penetrat mana tinerei…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Raducaneni au depistat in trafic un tanar care conducea un autoturism, desi consumase bauturi alcoolice si nu detinea permis de conducere. In ziua de 29 ianuarie a.c., in jurul orei 22.30, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice…

- Constantin Cobalean, tinarul campion și antrenor la lupte libere din Calarași, va participa și in acest an la ”Eurovision 2018”. Piesa pe care o va interpreta se numește ”Numai tu”. [caption id="attachment_35546" align="alignleft" width="300"] Constantin Cobilean[/caption] Atat versurile, cat și muzica…

- Primaria Lisabonei primeste luni in mod oficial stafeta din partea Kievului pentru organizarea editiei de anul acesta a concursului de muzica Eurovision, care se va desfasura pentru prima data in Portugalia dupa victoria in 2017 a lui Salvador Sobral, relateaza EFE, scrie agerpres.

- Primaria Lisabonei primeste luni in mod oficial stafeta din partea Kievului pentru organizarea editiei de anul acesta a concursului de muzica Eurovision, care se va desfasura pentru prima data in Portugalia dupa victoria in 2017 a lui Salvador Sobral, relateaza EFE. Primarul Kievului,…

- Politistii locali au desfasurat joi, 25 ianuarie 2017, o actiune comuna cu lucratorii din cadrul Regiei Autonome a Domeniului Public pentru degajarea locurilor de parcare de pe domeniul public de diverse obiecte amplasate de cetațeni. Au fost ridicate 48 de astfel de obiecte din parcari, care…

- Cantareata Carla Bruni, fost top model franco-italian, si-a anulat cele trei concerte pe care le avea programate saptamana aceasta in Portugalia din motive de sanatate, au informat organizatorii fara sa ofere alte detalii, relateaza joi EFE. Carla Bruni urma sa cante pentru prima oara…

- Formeaza cel mai frumos cuplu din showbiz-ul romanesc si nu pierd nicio ocazie pentru a-și declara iubirea și a le arata tuturor cat de mult se iubesc. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere, au parte de o bine meritata vacanta de vis in Portugalia,…

- Politistii din Spania si Portugalia au reusit sa dea o lovitura traficantilor de droguri, dupa ce au descoperit un transport de aproape 800 de kilograme de cocaina, ascunse in fructe de ananas, relateaza BBC. De asemenea, 9 membri ai gruparii ...

- Politistii din Spania si Portugalia au reusit sa dea o lovitura traficantilor de droguri, dupa ce au descoperit un transport de aproape 800 de kilograme de cocaina, ascunse în fructe de ananas, relateaza BBC.

- Omul de afaceri Aurel Popescu, zis Moroiu, a fost scos, in aceasta dimineața din arestul IPJ Gorj și dus, pentru audieri, la Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj. Afaceristul a declarat ca nu este vinovat pentru infracțiunile pentru care a fost reținut. Reamintim, Polițiștii…

- Politistii clujeni au identificat si retinut doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi din magazine. La data de 7 ianuarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au depistat doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi. Din cercetari a rezultat ca, in perioada 30.11.2017-03.01.2018,…

- Politistii clujeni au identificat si retinut doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi din magazine. Duminica, 7 ianuarie, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au depistat doi tineri banuiti de comiterea mai multor furturi. Din cercetari a rezultat ca, in perioada 30.11.2017-03.01.2018,…

- Politistii brigazii Rutiere a Capitalei au aplicat, in noaptea de sambata spre duminica, peste 130 de sanctiuni contraventionale si au retinut 18 permise de conducere, in cadrul unei actiuni care a avut ca scop depistarea celor care conduc autovehiculele sub influenta bauturilor alcoolice, precum si…

- EXPOZITIE… Portughezii vor avea ocazia sa vada frumusetea lacaselor de cult din Romania. O fotografie din interiorul Manastirii Bujoreni a fost selectata pentru a face parte din expozitia “Fascinating Lighting” de la Lisabona, Portugalia, ce va avea loc in perioada 11-13 ianuarie. Anuntul a fost facut…

- Polititii de frontier din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galairutier i inspectorii vamali au descoperit asupra unui tânr cu dubl cetenie român i R. Moldova 33 colete coninând timbre de acciz pentru tutun i buturi alcoolice.În P.T.F. Galairutier sa prezentat pent...

- MAE a precizat, sambata, ca in zilele de 24 și 25 decembrie 2017 este anunțata o greva generala a personalului de securitate din aeroporturile din Portugalia, autoritațile portugheze recomandand pasagerilor care au zboruri sa se prezinte mai devreme in aeroporturi, potrivit unui comunicat. Ministerul…

- MAE a precizat, sambata, ca in zilele de 24 și 25 decembrie 2017 este anunțata o greva generala a personalului de securitate din aeroporturile din Portugalia, autoritațile portugheze recomandand pasagerilor care au zboruri sa se prezinte mai devreme in aeroporturi, potrivit unui comunicat. Ministerul…