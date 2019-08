Stiri pe aceeasi tema

- Un pusti de 14 ani i-a pus pe jar pe politistii din Braila dupa ce i-a furat masina tatalui sau. Nu avea abilitatile necesare pentru a sofa, astfel ca a pierdut controlul autovehiculului si s-a rasturnat cu acesta pe un camp, fugind apoi de la locul accidentului.

- Un tanar din Bran, a trait aventura vieții lui, care, insa i-a adus dosar penal. Barbatul, in varsta de 27 de ani, a sustras autoturismul din curtea persoanei care il gazduia, s-a urcat la volan fara a avea permis de conducere și s-a rasturnat cu acesta, ricoșand intr-un gard din beton. „In fapt, in…

- Potrivit IPJ Cluj, la data de 13 august a.c., în jurul orei 19:30, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej au depistat un barbat de 21 de ani, din comuna Jichisu de Jos, judetul Cluj, în timp ce conducea un autoturism pe DC 176, pe raza localitatii Codor, fara a detine permis de conducere.…

- Un șofer cu respectabila varsta de 78 de ani a comis azi dimineața un accident spectaculos in județul Tulcea. In aceasta dimineata in jurul orei 9.15, in zona Nufaru a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane, a notat tulceanoastra.ro. Un barbat de 78 de ani, din Braila, in timp…

- Un tanar din Alba a trait duminica, 23 iunie, aventura vietii, care, insa, i-ar putea aduce o condamnare la inchisoare. In stare de arest la domiciliu a furat o masina cu care s-a rasturnat dupa o cursa pe strazile din comuna. In plus, era sub influenta bauturilor alcoolice.

- Politistii cauta un sofer care a intrat cu masina pe trotuar, marti dimineata, si a ranit grav un tanar, apoi a fugit de la locul accidentului, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Belciugan. "Astazi dimineata (marti - n.r.), in jur de ora 3,00, un autoturism…

- Politistii cauta un sofer care a intrat cu masina pe trotuar, marti dimineata, si a ranit grav un tanar, apoi a fugit de la locul accidentului, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Belciugan. Astazi dimineata marti n.r. , in jur de ora 3,00, un autoturism care se deplasa…

- GHIAUR …. Ionel P., un minor in varsta de 16 ani, ajutor de cioban la o stana din satul Tupilati, comuna Gagești, a reusit o performanta rara: s-a imbatat, a furat mașina ciobanului, și in toiul noptii de 22/23 mai, a plecat catre satul Tupilati. Dupa numai cațiva kilometri s-a rasturnat, a abandonat…