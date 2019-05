Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii jibouani din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj au intervenit in aceasta seara, ora 21.45, pentru a preveni o situație de urgența. O conducta de gaz din localitate, de pe strada Morii, din apropierea podului, s-a spart, iar aceștia au intervenit…

- Un incendiu violent a izbucnit luni seara, la un depozit din Tulcea. Pompierii intervin cu 4 autospeciale pentru stingerea flacarilor, un echipaj SMURD, o autospeciala de descarcerare grea, un ofițer și 23 de subofițeri. Din cauza fumului dens, aceștia nu au putut intra in depozit. Toate persoane aflate…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Dolj au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pe Centura de Nord a municipiului Craiova. Potrivit ISU Dolj o autoutilitara a fost cuprinsa de flacari. "La fata locului intervine Sectia Pompieri Craiova cu o autospeciala.…

- Pompierii focsaneni intervin pentru stingerea unui incendiu la acoperisul unui bloc din municipiul Focsani, in imobilul care adaposteste sediul unei televiziuni locale, potrivit Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.

- O conducta de gaz rupta și o alta fisurata in urma unui accident rutier produs din cauza unei depașiri neregulamentare. Un autoturism aflat in mers a intrat intr-un altul parcat, cele doua avariind doua conducte de gaz, in municipiul Carei. Pompierii careieni au intervenit astazi, in jurul orei 12:40,…

- Un accident rutier grav a avut loc, in aceasta dimineața, in jurul orei 08.40, la intersecția dintre satele Medieș Vii și Medieș Raturi, in județul Satu Mare. Doua mașini au fost implicate, iar doua persoane au ramas incarcerate din totalul de patru victime ranite. Accidentul a fost provocat de poștașul…

- Ziua de 28 februarie 2019 marcheaza 86 de ani de la infiintarea Protectiei Civile in Romania, de la semnarea Inaltului Decret Regal nr. 468 din 28 februarie 1933 de catre Regele Carol al II-lea, care aproba „Regulamentul apararii pasive contra atacurilor aeriene”. Pentru a sarbatori acest…