Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de politisti si agenti Secret Service au facut 27 de perchezitii in Bucuresti si in 9 judete intr-un dosar in care un grup de romani a inselat cetateni americani prin intermediul unor site-uri, prejudiciul fiind de aproximativ 34 de milioane de dolari. In premiera pentru autoritatile de aplicare…

- Aproape 100 de politisti si agenti Secret Service au facut 27 de perchezitii in Bucuresti si in noua judete intr-un dosar in care un grup de romani a inselat cetateni americani prin intermediul unor site-uri de comert electronic, prejudiciul fiind de aproximativ 34 de milioane de dolari. In premiera…

- In urma unei cereri de asistența judiciara internaționala, transmisa de Secret Service (Statele Unite ale Americii), Direcția de Combatere a Criminalitații Organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., a derulat investigații privind un grup de romani implicat in diferite forme de frauda informatica și spalarea…

- Aproape 100 de politisti si agenti Secret Service au facut 27 de perchezitii in Bucuresti si in noua judete intr-un dosar in care un grup de romani a inselat cetateni americani prin intermediul unor site-uri de comert electronic, prejudiciul fiind de aproximativ 34 de milioane de dolari. In premiera…

- In urma unei cereri de asistența judiciara internaționala, transmisa de Secret Service (Statele Unite ale Americii), Direcția de Combatere a Criminalitații Organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., a derulat investigații privind un grup de romani implicat in diferite forme de frauda informatica și spalarea…

- Șapte persoane din Teleorman și Galați, retinute pentru fraude informatice de aproape 500.000 de dolari in Eveniment / on 23/01/2019 at 20:26 / Sapte barbati, cu varste cuprinse intre 20 si 33 de ani, din Teleorman și Galați, banuiti de comiterea de infractiuni informatice pe site-urile de vanzari…

- Procurorii DIICOT, polițiștii de la Brigazile de Combatere a Crimei Organizate, Structura Centrala, Craiova și Cluj, dar și patru agenți de la US Secret Service, au descins marți dimineața la locuința și biroul unui clujean, Calin Vlad Nistor, de 29 de ani, scrie evz.ro. …

- Nationala de rugby a Romaniei a pierdut cu scorul de 5-31 (5-12) meciul test cu reprezentativa Statelor Unite ale Americii disputat sambata la Bucuresti, pe stadionul din Complexul sportiv Ghencea. AGERPRES/(AS-editor: Adrian Dragut)