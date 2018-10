Pepene verde murat la borcan – o rețetă delicioasă pentru iarnă care a trecut testul timpului! V-ați plictisit de clasicele gogonele murate, castraveți murați și roșii murate? Va oferim o rețeta mai speciala de pepeni verzi murați. “Pepenii verzi murați” sunt cele mai delicioase muraturi, au un gust dulce-acrișor și sunt minunați langa o friptura. Este o rețeta straveche, moștenita de la bunica, care nu da greș niciodata. Deși este o rețeta foarte simpla și ingredientele banale, pepenii verzi murați sunt incredibil de gustoși! Va recomandam cu drag aceasta rețeta de succes! Ingrediente -pepene verde -30 g de sare la 1 l de apa -15 ml de oțet de 9 % (la 1 l de apa) Mod de preparare 1.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru iubitorii de preparate de fructe de mare, aceasta rețeta este perfecta pentru o seara de weekend. Ușor de realizat, doar cu cateva ingredintele, este ideala pentru o masa in familie.

- Tochitura este una dintre cele mai bune mancaruri, mai ales daca vremea este blanda si poate fi pregatita la ceaun. Dar si in cratita, preparata pe ochiul de la aragaz, poate iesi delicioasa, iar daca langa tochitura se mai arunca si o lingura-doua de mamaliguta, succesul culinar va fi garantat.

- Rețeta de macrou la cuptor. Macroul la cuptor în sos de roșii cu usturoi, ușor picant, este extrem de delicios. Macrou la cuptor reteta. Ingrediente 800 g macrou2 cepezeama de la 2 lamâi50 ml uleisarepiper2-3…

- Ce culori de unghii se poarta toamna asta? Care sunt nuanțele pe care ar trebui sa le abordam pe unghii in toamna 2018? Citește și: Cum se ingrijește parul roșcat-aramiu? Deci in toamna 2018 cumparam sau ne orientam catre lacuri de unghii in culoarea: Verde army, musai decorat cu detalii aurii, spune Catalina…

- GOGOSARI IN OTET Ingrediente: 2 kg gogosari, 250 ml otet, 750 ml apa, o lingura de sare grunjoasa, 5 linguri de zahar, boabe de mustar, boabe de piper, hrean Mod de preparareGogosari se curata de cotoare si de seminte, se spala si sunt taiati in sferturi. Intr-o oala se pune la…

- Frunzele de gutui au proprietati deosebite. Nu ezitati sa uscati frunze de gutui, pentru a face un ceai excelent pentru tratarea diverselor afectiuni. De pilda, bolnavilor de hipertensiune le este recomandat, sa consume macerat din frunze de gutui, acesta regland tensiunea arteriala. Ceaiul din frunze…

- Vara este, fara doar și poate, sezonul in care gospodinele iși fac provizii pentru iarna. Daca nu mai ai, insa, rabdare sa aștepți toamna și vrei sa pui la murat castraveți iți propunem sa testezi aceasta rețeta ce te va ajuta sa ai legume crocante și delicioase mult timp.

- – ingrediente – 5 kg pastai de fasole verde 8 l apa 4 linguri sare pentru muraturi – mod de preparare – Se pune un vas cu apa la fiert, iar cand incepe sa clocoteasca, se adauga sarea amestecand pana se dizolva. Imediat, se adauga fasolea verde curațata de capete și bine spalata. Se lasa sa fiarba 3-4…