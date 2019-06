Pentru o privire misterioasa trebuie sa cunosti aceste trucuri de machiaj in care folosesti creionul khol! Avand in vedere ca ochii sunt cea mai importanta trasatura a fetei este mai mult decat evident de unde trebuie sa incepi. Indiferent ca esti incepatoare sau un adevarat make-up artist, creionul de ochi este produsul care nu trebuie sa iti lipseasca din trusa de machiaj. Spre exemplu, Melkior Professional a creat un creion de ochi senzational, a carui culoare intensa iti accentuaza privirea. Fiind un produs care poate fi folosit cu usurinta, nu ai cum sa nu il adori. Dermatograful reprezinta varianta mai soft a tusului de ochi si cu ajutorul acestuia poti umple goluri din linia… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

