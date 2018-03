Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca nu este in favoarea pensiilor speciale in general, dar apreciaza ca exista anumite categorii care au nevoie in mod justificat de o astfel de pensie, cum ar fi zona Justitiei. "Exista anumite categorii care, dupa parerea mea, au in…

- Proiectul de lege prevede pensii speciale pentru primari, viceprimari, președinti și vicepreședinți de Consilii Județene, incepand cu luna ianuarie 2019, acestea fiind acordate din din bugetele locale, in limita a trei mandate complete. Este pentru a doua oara cand se incearca aceasta manevra,…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, s-a pronuntat marti impotriva oricarei pensii speciale, precizand ca nu crede ca va fi sustinuta initiativa legislativa depusa la Camera Deputatilor prin care se propune acordarea unei indemnizatii alesilor locali pentru limita de...

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, marti, ca nu va sustine proiectul privind pensiile speciale pentru alesii locali, afirmand ca pensiile speciale sunt „un furt” pentru ca nu sunt rezultate din contributii.

- „Personal nu cred ca va fi sustinut. Nu au avut mandat (parlamentarii care au semnat proiectul-n.r.). Noi am dat foarte multa liberatate parlamentarilor nostri in actiune, eu nu stiu sa avem parlamentari care au semnat. Categoric nu as sustine ideea si, in general, sunt impotriva pensiilor special…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu este impotriva pensiilor speciale. Asta deși propunerea legislativa depusa la Camera Deputatilor prin care se propune acordarea unei indemnizatii alesilor locali pentru limita de varsta este semnata și de un parlamentar PMP. El a explicat ca cei care au pensii…

- Astazi, la Palatul Parlamentului, s a desfasurat Consiliul Executiv National al PMP. In cadrul sedintei, PMP a decis convocarea Congresului Extraordinar al partidului pentru data de 16 iunie.Deputatul PMP de Constanta, Robert Turcescu a precizat pentru cotidianul ZIUA de Constanta ca nu se pune problema…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de luni, initiativa legislativa a senatorul PMP Traian Basescu prin care se propune desfiintarea Academiei de Stiinte ale Securitatii Nationale (ASSN), prin abrogarea legii de organizare si functionare a acestei institutii. "Am lansat aceasta initiativa legislativa…

- Parlamentarii USR propun abrogarea pensiilor speciale, cu doua exceptii: militarii si magistratii. Proiectul este supus, miercuri, votului final în plenul Senatului. Forul decizional este Camera Deputaților.

- Președintele CJ Vrancea Marian Oprișan a lansat luni, la Palatul Parlamentului, un atac la adresa secretarului general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu. ”Numai un nebun ar putea sa spuna ca Liviu Dragnea, care a avut atat de suferit, ar avea legatura cu serviciile. Nu, Liviu Dragnea nu are legatura…

- "Fara indoiala, in acest articol vom tine cont de decizia CCR. Decizia CCR a spus ca presedintele, asa cum stabilisem noi in proiectul de lege, este cel care, printr-un act de solemnitate, numeste presedintele si vicepresedintii Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Decizia Curtii spune foarte clar…

- Initiativa legislativa de abrogare a pensiilor speciale a fost respinsa Senatorii din Comisia pentru munca si protectie sociala au dat un raport de respingere initiativei legislative prin care parlamentarii USR propuneau abrogarea pensiilor speciale. În opinia acestora, resursele…

- Abrogarea pensiilor speciale, aviz negativ in Comisia de Munca din Senat. Nici in Opoziție nu a fost consens, astfel ca PNL și PMP s-au abținut la propunerea colegilor din USR. ”Inițiativa USR pentru abrogarea pensiilor speciale a primit aviz negativ in Comisia de Munca din care fac parte. PNL și PMP…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu are de gand sa propuna sau sa sustina prelungirea mandatului presedintelui partidului de la 4 la 5 sau 6 ani. "Eu nu am auzit despre aceste discutii in PSD. Eu nu am de gand sa propun sau sa sustin o astfel de modificare a mandatului presedintelui",…

- Inițiativa parlamentarilor de Gorj, Florin Carciumaru, Scarlat Iriza și Mihai Weber, de modificare a Codului Silvic, care ar putea ajuta compania miniera a trecut, zilele trecute, de votul Senatului. Urmeaza si fie dezbatuta și in comisiile din Camera Deputaților. Proiectul legislativ…

- Un nou proiect de lege prevede ca suprafețele de padure destinate producției sa scada la jumatate, iar exploatarile de lemn de padure sa se faca intr-o procedura ecologica. Initiativa a fost respinsa de Senat, dar daca va fi aprobata la Camera Deputatilor, ar putea deveni lege. Legea speciala se refera…

- Se rostogolesc, pe zi ce trece, informații tot mai grave in legatura cu modul de operare din interiorul unor structuri ale statului roman care ar trebui sa urmareasca, in exclusivitate, aplicarea legii. Inregistrarile devastatoare facute de fostul deputat de Prahova, Vlad Cosma, plangerile penale depuse…

- Presedintele comunistilor, Vladimir Voronin, confirma ca Traian Basescu i-a propus unirea cu Romania, pe cand ambii erau sefi de state. Mai mult, fostul lider de la Cotroceni l-ar fi asigurat pe pe acesta ca il va ajuta sa devina si presedinte al Romaniei Mari. Voronin sutine ca a refuzat oferta lui…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni, in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului, ca raportul Comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 decredibilizeaza Parlamentul „prin falsurile” pe care le introduce in opinia publica.

- PARLAMENTAR COMERCIANT. CCR, decizie Pe ordinea de zi a sedintei de plen a CCR se afla obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,…

- Reprezentanții Comisiei de la Veneția se pare ca nu au mai așteptat sa fie sesizați din Romania pe legile justiției și au trimis reprezentanți in Parlamentul Romaniei, pentru a se informa de la fața locului.Deputatul USR, Stelian Ion, membru in comisia pentru legile justiției, susține ca a…

- Senatul a respins inițiativa legislativa a celor de la USR, prin care o societate cu acțiuni la purtator sa nu mai poata participa la licitațiile publice. Inițiativa legislativa a fost depusa ca urmare a scandalului generat de firma Tel Drum, dupa ce in presa au aparut informații conform carora Liviu…

- Noua lege a pensiilor este "necesara si obligatorie", ea urmand sa indrepte "niste nedreptati ingrozitoare", a spus președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Potrivit lui Dragnea, proiectul de act normativ va fi prezentat public in maxim doua luni. "Eu cred ca, intr-o luna, in maxim doua luni,…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice. …

- Independenta Justitiei romanesti este intangibila, a declarat, miercuri, la Bruxelles, presedintele Klaus Iohannis, adaugand ca se va implica total pentru aceasta chestiune. "Personal sunt hotarat si convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi in varianta…

- Reuniunea traditionala a grupurilor parlamentare PSD, înainte de începerea sesiunii Legislativului din luna februarie, va avea loc miercuri, a stabilit conducerea social-democratilor, dupa cum a anuntat duminica presedintele partidului, Liviu Dragnea. El a mai precizat…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, joi, ca modificarile aduse legilor justitiei in Parlament sunt necesare in cea mai mare parte si ”aparent corecte”, CCR urmand sa se pronunte asupra acestora, afirmand ca pentru a nu fi victimele manipularii proiectele de lege trebuie citite. …

- Presedintele comisiei speciale de ancheta a Senatului si Camerei pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, Oana Florea, a venit cu explicatii dupa ce a decis ca lucrarile comisiei sa nu mai fie publice.Citeste si: Traian Basescu, prima reactie dupa ce a pierdut…

- Fostul președinte, Traian Basescu, liderul PMP se declara suparat ca președintele Iohannis nu a ascultat de argumentele opoziției ca ”PSD este inapt de guvernare” și considera ca șeful statului a ales cea mai comoda soluție pentru...

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a afirmat, luni, pe Facebook, ca ministrul nu poate cere revocarea premierului, afirmand ca ”nicaieri in Constitutie nu este implicat CEx-ul, baronii sau DADDY (Liviu Dragnea-n.r.)”. ”Despre criza din PSD ! Intr-un context european important, de care Romania…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat ca, la sedinta Comitetului Executiv al partidului, de luni dupa-amiaza, va milita „pentru echilibru”, sustinând necesitatea stabilirii unor „limite de competenta ale guvernului si ale partidului”. „La…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu anunta ca va candida la prezidentialele din 2019, indiferent de decizia colegilor, si spune ca afirmatiile lui Liviu Dragnea, potrivit carora ar fi o greseala anuntarea candidatului la prezidentiale, sunt eronate, fiind metoda care a adus doi premieri ai Sistemul.…

- Politia Romana scoate la concurs 770 de posturi de politisti si personal contractual atat in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), cat si la inspectoratele de politie judetene. "Stim ca in aceste zile meseria de politist nu mai pare atat de tentanta. Ai auzit tot felul…

- Premierul Mihai Tudose s-a intalnit, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, potrivit unor surse politice, dar si cu mai multi presedinti de consilii judetene care au participat la o ceremonie de semnare a unor contracte pentru achizitia de echipamente medicale.”Presedintele…

- Lucian Buzdugan, administratorul Agricost, una dintre cele mai mari ferme de cultura mare din Romania, avertizeaza ca subventiile fermierilor ar putea sa scada odata cu iesirea Marii Britanii din UE, cand unul dintre cei mai mari contribuitori la bugetul UE paraseste comunitatea europeana. …

- Guvernul Tudose a decis, printr-o ordonanta de urgenta data pe 28 decembrie, faptul ca in continuare pensiile speciale vor putea fi cumulate cu cele pentru limita de varsta, cu toate ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, declarase tot la sfarsitul lunii ca cei care au mai multe tipuri de pensii…

- "Implicarea presedintelui - am spus-o care este. El patroneaza in continuare sistemul represiv al statului, care il foloseste ca o marioneta, ca sa prelungeasca, sa perpetueze sistemul stramb care s-a instaurat in Romania. Asta cred ca e marea problema a Romaniei in momentul de fata. In loc ca presedintele…

- Camera Deputatilor a adoptat vineri cu 184 voturi ”pentru” si 46 de abtineri un proiect de lege initiat de PNL si USR de trecere a Monitorului Oficial de la Guvern in subordinea Camerei. ”Regia Autonoma Monitorul Oficial se organizeaza ca regie autonoma sub autoritatea Camerei Deputatilor”,…

- "Consideram ca dupa 27 de ani de la Revolutie, magistratii sunt oameni si acolo unde au gresit cu rea-credinta si grava neglijenta trebuie sa plateasca. Noi am pus destul de multe garantii, astfel incat cetateanul nemultumit se indreapta impotriva statului, iar statul se indreapta apoi printr-o actiune…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta 'parerea dansului vizavi de Guvern' adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD. "E parerea dansului vizavi de Guvern. Ceea…

- Camera Deputaților și Senatului s-au reunit joi, de la ora 14.00, la ședința solemna care marcheaza implinirea a 28 de ani de la Revoluție. La plenul comun al parlamentului participa liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu.

- PSD vrea ca faptele savarsite de demnitari ce determina conflictul de interese sau starea de incompatibilitate sa se prescrie in termen de 3 ani. Astfel, Hotnews noteaza ca initiativa legislativa este semnata de 100 de parlamentari PSD, dar ca proiectul este asumat de deputatul PSD Catalin…

- Mai multi parlamentari PSD au depus miercuri seara la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor, ce elimina presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prerogativa numirii…

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a anunțat, miercuri, dupa ședința conducerii instituției, ca a renunțat sa achizitioneze un aparat detector de explozibil, aflat pe lista dotarilor independente si a altor cheltuieli asimilate, pentru anul viitor. Motivul pentru care forul legislativ a renunțat…

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- 'PMP a fost consecvent. A fost impotriva infiintarii comisiei speciale, a fost impotriva presedintelui comisiei speciale, domnul Iordache, si-a retras reprezentantul din comisie, nu a participat la votul din Camera Deputatilor si nici la dezbatere, nu participam la vot si la dezbatere nici in Senat,…