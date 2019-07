Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al CJ Buzau, Victor Mocanu, a fost condamnat definitiv, vineri, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu suspendare, pentru abuz in serviciu in dosarul "Maternitatea". Initial, instanta de fond il condamnase la inchisoare cu executare, insa fostul parlamentar a contestat decizia.

- Magistratii de la Judecatoria Craiova au dispus, ieri, schimbarea juridica a unor fapte penale de care sunt acuzati cei 14 fosti functionari ai Directiei de Impozite si Taxe. Articolul Legea mai favorabila in dosarul de coruptie de la Taxe si Impozite apare prima data in GAZETA de SUD .

- Procesul in dosarul angajarilor fictive a ajuns la final. Liviu Dragnea a fost condamnat la trei ani și șase luni de inchisoare, scrie playtech.ro. Vestea decisiva a venit la doar o zi dupa ce PSD și Liviu Dragnea au pierdut alegerile europarlamentare. Magistrații de la ICCJ au pronunțat luni, 27 mai,…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat miercuri, 22 mai, in dosarul Beirut. Astfel, magistratii au decis in sedinta publica repunerea cauzei pe rol si au stabilit termen pe 5 iunie 2019. "In baza art. 123 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti,…

- Magistrații vor pronunța o sentința in dosarul de corupție al lui Sorin Oprescu in data de 13 mai, decizie care nu va fi definitiva. Fostul primar al Capitalei a declarat, luni, in fața instanței, in ultimul cuvant, ca dosarul a aparut pentru ca el trebuia "sa dispara", potrivit Mediafax.

- In toamna anului trecut, Agentia Nationala de Integritate l a chemat in instanta pe Titu Neague, fostul primar al localitatii Baraganu. In dosarul 3585 118 2018, ANI are calitatea de reclamant, iar paratii sunt: Titu Neague, fostul primar al localitatii Baraganu, SC La Titu Frumosu SRL si UAT Comuna…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta s au pronuntat cu privire la cazul Beirut. Astfel, magistratii au decis amanarea pronuntarii pentru data de 6 mai 2019,Obiectul consta in neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca art.349 NCP alin.1,2 C.p., art.255 alin.1C.p., art.349 alin.1C.p.,…