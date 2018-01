Stiri pe aceeasi tema

- Trei oameni au murit sambata in urma unui grav accident rutier produs pe DN7, in apropiere de localitatea Oraștie, judetul Hunedoara. In accident au murit un tanar de 19 ani din Oraștie, fiu al unui agent de poliție, și doi soți de 60 și 59 de ani din județul Alba. Cei trei și-au pierdut viața dupa…

- Cel putin patru oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune cu un elicopter in sud-vestul Germaniei, a anuntat, marti, Politia locala, informeaza site-ul postului France 24.

- PRINSA CU MINCIUNA Un apel la 112 facut ieri seara, in jurul orelor 18.20, a pus pe jar Ambulanța și Poliția. S-a sesizat ca pe DN 24 B, la intrarea in satul Popeni dinspre Zorleni, zace inconștient un barbat necunoscut, iar cel de la telefon a spus ca omul a fost lovit de o mașina [...]

- Un elicopter de atac de tipul Apache al armatei americane s-a prabusit sambata in timpul unui zbor de antrenament in California, accidentul soldandu-se cu doi morti, a anuntat un purtator de cuvant al armatei SUA.

- Poliția rusa a avut o adevarata surpriza cand in timpul unei percheziții intr-o casa din Sankt Petersburg au gasit in beci un crocodil de Nil care traia intr-un mic lac din subsol, scrie The Associated Press. Presa rusa scrie ca ca incidentul s-a produs joi, in timp ce detectivii cautau arme nedeclarate…

- Tragedie uriasa luni dimineata, pe soseaua dintre Chisinau si Bender. Cinci persoane, printre care si un copil, au murit, iar doua sunt grav ranite. Comunicatul Politiei din Moldova: „Grav accident rutier în urma caruia au decedat cinci persoane, printre care si…

- Poliția a declanșat o ancheta in cazul fetiței de un an și jumatate din Stana care a murit azi, 11 ianuarie, la Spitalul Județean Satu Mare. Potrivit procedurilor, oamenii legii au deschis o ancheta penala in acest caz. Mai multe detalii despre acest caz citiți aici: https://www.satmareanul.net/2018/01/11/un-nou-scandal-la-spitalul-judetean-un-copil-a-decedat

- Aproximativ 200 de persoane au fost ranite dupa ce doua trenuri s-au ciocnit intr-o suburbie a orasului Johannesburg, a anuntat, marti, serviciul de urgenta ER24, relateaza The Associated Press. Potrivit ER24, nicio persoana nu a murit in urma accidentului ce s-a produs in dimineata zilei…

- Un fost proprietar al unei fabrici de dulciuri de la Moscova a ucis un paznic si a ranit alte trei persoane intr-un atac armat la fabrica, au anuntat miercuri anchetatori, relateaza The Associated Press. Barbatul s-a certat cu noul proprietar al fabricii, dupa care a deschis focul cu o pusca, a precizat…

- Un fost proprietar al unei fabrici de dulciuri de la Moscova a ucis un paznic si a ranit alte trei persoane intr-un atac armat la fabrica, au anuntat miercuri anchetatori, relateaza The Associated Press, News.ro . Barbatul s-a certat cu noul proprietar al fabricii, dupa care a deschis focul cu o pusca,…

- Atac armat in Moscova, unde un barbat a deschis focul intr-o fabrica de produse de cofetarie. Mai multe persoane au fost luate ostatice, relateaza Russia Today. Atacatorul ar fi proprietarul unei companii rivale ale celei pe care a atacat-o. Momentan, informațiile despre atacul armat sunt contradictorii.…

- Tragedie in muntii Alpi din Elvetia. Trei oameni au murit in urma unor avalanșe. Victimele sunt doi barbati si o femeie, cu varste cuprinse intre 29 si 39 de ani. Doi dintre ei erau turisti din Elvetia, iar unul din Franta.

- Un autobuz a iesit de pe sosea si a ajuns pe treptele unui pasaj pietonal, luni, la Moscova, Cel putin patru persoane au murit si alte zece au fost ranite, relateaza rt.com, preluat de News.ro . Incidentul a avut loc pe Bulevardul Kutuzovski, in apropierea unei statii de metrou din vestul capitalei…

- Furtuna tropicala Tembin, ridicata la categoria de taifun dupa ce a provocat aproximativ 200 de morti si zeci de disparuti in insula Mindanao din Filipine, s-a indepartat de arhipelagul filipinez indreptandu-se spre Marea Chinei meridionale, relateaza duminica agentiile EFE si ...

- Cel putin 18 persoane au murit si altele au fost date disparute in urma inundatiilor si a alunecarilor de teren generate de furtuna tropicala Tembin in sudul statului Filipine, vineri, au anuntat autoritatile din aceasta tara, citate de DPA.Peste 15.

- Politia australiana a arestat un sofer dupa ce acesta a intrat cu masina in multime, la Melbourne, relateaza BBC News. Masina ”a intrat in coliziune cu un numar de pietoni” pe Flinders Street, o intersectie aglomerata situata in centrul orasului, a anuntat Politia din Victoria, titreaza News.ro. Situatia…

- Un accident aviatic grav s-a inregistrat in regiunea autonoma Neneția din nordul Rusiei. Patru oameni au murit, iar 11 au fost raniti dupa ce avionul in care se aflau s-a prabusit la scurt timp de la decolare.

- Zece persoane au fost grav ranite și 6 au murit pe loc. Atacul armat a ingrozit autoritațile braziliene. Ucigașii purtau cagule și și-au ales cu grija victimele, scrie presa braziliana. Ucigașii i-au separat pe adulți de copii și i-au impușcat doar pe cei mari, in stil mafiot, noteaza Rede…

- In urma atacului, doua persoane au murit și alte trei au fost ranite, dupa ce au fost injunghiate. Barbatul a fost reținut, necunoscandu-se motivul atacului. Un barbat și o femeie au murit, dupa ce un barbat ar fi atacat la intamplat. Cei doi au murit in doua atacuri produse la cateva sute…

- UPDATE 10:18 Microbubul facea curse regulate intre Praga si Orhei, in Republica Moldova, a precizat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Harghita, Gheorghe Filip, citat de Agerpres. Ambele persoane decedate au aproximativ 30 de ani si sunt ...

- Cel putin trei persoane au murit intr un atac armat la un liceu din New Mexico, a informat politia locala, citata de RomaniaTv.net. Din primele informatii un barbat care a deschis focul se numara printre cei trei morti. Peste zece persoane au fost ranite in atac.Seriful din San Juan County, Ken Christese,…

- Cel putin trei persoane, inclusiv atacatorul, au murit intr-un atac armat comis joi intr-un liceu din statul american New Mexico, anunta autoritatile regionale, citate de CBS News si Associated Press, scrie Mediafax.

- Un camion care transporta aproximativ 70 de persoane s-a rasturnat in zona Jimila / Sipepa, in provincia Tsholotsho, situata in vestul statului Zimbabwe.Bilantul accidentului este de cel putin 22 de morti si 30 de raniti, au comunicat autoritatile duminica.Camionul apartinea Directiei…

- Atac armat la o universitate din nordul Pakistanului. Cel putin noua oameni au murit, iar 37 au fost raniti dupa ce patru teroristi au deschis focul asupra lor. Printre persoanele internate sunt studenti, politisti, membri ai fortelor de ordine si un jurnalist.

- Cel putin 25 de imigranti au murit dupa ce barca în care se aflau s-a scufundat, sâmbata, în apropierea Libiei, iar supravietuitorii au fost transportati în portul din Tripoli, a anuntat Paza de Coasta libiana, informeaza

- Președintele Klaus Iohannis a transmis sâmbata un mesaj de condoleanțe omologului sau egiptean, Abdel Fattah el-Sisi, în urma atacului terorist comis asupra unei moschei în nordul peninsulei Sinai, scrie

- Femeie confundata cu o caprioara, impușcata de un vanator. Rosemary Billquist, o femeie de 43 de ani din Statele Unite a fost impuscata de un vanator, care ii era și vecin, fiind confundata cu o caprioara. Cel puțin, asta susține barbatul. Femeia isi plimba cei doi caini pe un camp in apropiere de casa,…

- Cel puțin 54 de oameni și-au pierdut viața, in urma unui atac care a vizat o moschee din provincia Sinai, aflata in nordul Egiptului. Mai mulți militanți au aruncat o bomba in lacașul de cult, iar apoi au deschis focul. Bilanțul ar putea sa se modifice, pe masura ce echipajele intervin la fața locului,…

- Cel puțin 50 de persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigaș comis marți intr-o moschee din nord-estul Nigeriei. Este un loc preferat al gruparii jihadiste Boko Haram in ultimii opt ani, transmit agențiile internaționale de presa, citand un bilanț anunțat de poliție.

- Autoritatile din Grecia au anuntat luni ca bilantul indunatiilor produse la periferia Atenei a ajuns la 20 de morti, alte doua persoane sunt date disparute, iar Guvernul elen a decretat stare de urgenta in zonele puternic afectate de ploile masive, informeaza The Associated Press,

- Poliția din Shanghai a eliminat orice suspiciune criminala și a pus sub semnul îndoielii afirmațiile potrivit carora decesul unui top-model din Rusia, în vârsta de 14 ani, a fost provocat de surmenaj dupa participarea sa în

- Cel putin zece oameni au murit si 30 au fost raniti in urma unui atac sinucigas comis in Nigeria. Autortitatile au precizat ca atacul a avut loc miercuri seara, in districtul Muna Garage din Maiduguri. Atacul a fost comis de patru femei care au detonat materiale explozibile.”Pana in prezent…

- Au trecut 38 de ani de la cea mai neagra fila din istoria maritima a Romaniei: explozia de pe petrolierul ”Independenta”. 42 de oameni din cei 45 de membri ai echipajului au murit dupa ce nava romaneasca incarcata cu 95 de mii de tone de petrol a fost lovita de un vas grecesc la intrarea in stramtoarea…

- Cel putin șapte persoane si-au pierdut viata miercuri, dupa o ploaie torentiala produsa brusc în noaptea de marti, în urma careia drumurile au fost inundate, iar locuitorii au ramas blocati în locuinte sau masini. Ploile torentiale au afectat aceasta zona în…

- S-au tras focuri de arma la concertul rap din centrul Atlantei, Statele Unite, dupa ce doi oameni au urcat pe scena în pauza dintre reprezentatiile artistilor. Politia a anuntat ca cele doua persoane au fost ucise de cineva din public, care s-a enervat, iatr alți doi oameni au fost…

- Un accident grav a avut loc pe DN6, langa localitatea Simian (judetul Mehedinti), informeaza Mediafax. Doua persoane au murit dupa ce masina in care se aflau a plonjat de pe un pod, de la aproximativ 10 metri inaltime.

- Incident incredibil pe drumul național 61, in județul Dambovița. Un barbat neidentificat inca a murit strivit de un autobuz. Mastodontul a trecut pur și simplu peste barbatul care era intins pe șosea. Ingrozitorul accident a avut loc luni seara, pe raza localitații Corbii Mari, din județul Dambovița.…

- Cel putin 27 de oameni au murit, duminica, dupa ce un barbat a deschis focul într-o biserica din statul american Texas.Atacatorul a fost ucis de catre ofiterii Politiei locale, informeaza BBC News Online. Atacul armat a avut loc într-o biserica din…

- Mai multe persoane si-au pierdut viata duminica intr-o biserica baptista din Texas in urma unor focuri de arma trase de o persoana neidentificata, au informat autoritatile locale, preluate de agentia EFE. Conform unor surse din politia locala ar fi 27 de morti, dar si alte persoane ranite grav, noteaza…

- Un nou bilanț al incidentului armat produs miercuri seara intr-un supermarket din rețeaua Walmart din Colorado (vestul SUA) consemneaza trei morți, a anunțat poliția locala, citata de France Presse. "Sunt trei decese confirmate", a afirmat pe contul sau de Twitter poliția…

- Trei oameni au murit, in urma unui incident armat, care a avut loc intr-un supermarket din statul american Colorado. Potrivit presei de pese Ocean, un barbat ar fi deschis focul asupra cumparatorilor, apoi a fugit de la locul faptei.

- Cel putin trei persoane au murit joi în urma unui incident armat care a avut loc în incinta unui centru comercial din orasul american Thornton, statul Colorado, potrivit politiei locale, relateaza site-ul televiziunii CNBC. "Împuscaturi la Walmart, 9900 Grant St. Mai…

- Cel putin 16 oameni au murit, iar peste 100 au fost raniti in urma unei explozii puternice, care s-a produs la o centrala termica din nordul Indiei. Autoritatile sustin ca numarul mortilor ar putea creste semnificativ, intrucat zeci de persoane se afla in stare critica.

- Cel putin trei persoane au murit joi in urma unui incident armat care a avut loc in incinta unui centru comercial din orasul american Thornton, statul Colorado, potrivit politiei locale, relateaza site-ul televiziunii CNBC. Politia a incercuit zona, iar cel putin 12 ambulante au fost trimise la fata…

- Autorul atacului din New York este un barbat în vârsta de 29 de ani, originar din Uzbekistan, care a ajuns în Statele Unite în anul 2010, potrivit unor surse din cadrul anchetei, citate de catre agenția The Associated Press. Suspectul ar avea un document de identitate cu numele…

- O persoana și-a pierdut viața intr-un incident ce a avut loc in apropierea campusului universitar din Utah. Polițiștii il cauta pe atacator. Cel puțin o persoana a murit intr-un incident armat ce a avut loc in apropierea campusului Universitații Utah, titreaza News York Post. Studenții și locuitorii…

- Cel putin o persoana a murit în urma unor împuscaturi ce au avut loc la Universitatea din Utah, informeaza presa locala, citata de site-ul agentiei Reuters. Studentii universitatii au fost rugati sa se adapostesca dupa ce luni seara s-au raportat o serie de împuscaturi în…