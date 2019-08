Stiri pe aceeasi tema

- Patru militari ucraineni au fost ucisi, marti, in bombardamente ale grupurilor separatiste efectuate in regiunea Donbas, situata in estul Ucrainei, anunta armata ucraineana, citata de cotidianul Le Figaro, conform Mediafax.

- Presedintele rus Vladimir Putin a extins decretul sau prin care simplifica procedurile de acordare a cetateniei ruse pentru toti locuitorii din regiunile Donetk si Lugansk ale Ucrainei, cunoscute si sub denumirea de Donbas, potrivit Unian.

- Ucraina a condamnat joi decizia Rusiei de a facilita acordarea cetateniei ruse tuturor locuitorilor din regiunile Donetk si Lugansk (estul Ucrainei), chiar si celor din zonele care se afla sub jurisdictia...

- Federatia Rusa nu va recunoaste independenta autoproclamatelor republici Donetk si Lugansk din Donbas (estul Ucrainei), dar spera ca autoritatile de la Kiev vor initia negocieri directe cu rebelii, iar in final le vor acorda un 'statut special' celor doua regiuni, a declarat ministrul de externe rus…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis o riposta &"severa&" dupa ce doi soldati ucraineni au fost ucisi si alti opt raniti în noaptea de joi spre vineri în estul separatist al Ucrainei.

- La 26 mai 2014, pe Aeroportul Internațional din Donețk au inceput ostilitațile armate pe scara larga din estul Ucrainei. Armata ucraineana a opus rezistența separatiștilor autoproclamatelor republici din Donețk și Lugansk, care se bucurau de sprijinul neoficial masiv din partea Rusiei. Etapa activa…