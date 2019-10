Stiri pe aceeasi tema

- V. G., tanarul de 27 de ani care a fost aruncat din motocicleta astazi dupa ce a intrat intr-un taxi, a decedat. Conform Poliției, un barbat de 66 ani, care conducea un autoturism taxi pe Calea Marasesti pe directia centru – Bucuresti, nu s-a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un tanar de 34 de ani, șofer de taxi in Targu-Jiu, a fost reținut și apoi arestat de magistrați, fiind acuzat de talharie calificata. Acesta este suspectat ca i-ar fi furat borseta unui client care ar fi vrut sa ajunga in comuna Negomir. „La data de 22 septembrie, politistii din cadrul…

- Un tanar din comuna Licurici a ajuns in arestul IPJ Gorj, in urma unui conflict spontan care a avut loc intr-o sala de jocuri din Targu-Jiu. Altercația a avut loc in noaptea de duminica spre luni, cand adolescentul de 19 ani ar fi lovit un barbat de 21 de ani. Scandalul ar fi pornit de la…

- Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca, un minor, de 14 ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce se afla pe trotuarul pietonal din localitate, impreuna cu un tanar de 19 ani, din com. Albeni, au avut un conflict spontan cu trei tineri, de 18 ani, toti din municipiul Targu Jiu.…

- Patronul unei brutarii a vrut sa scape de controlul inspectorilor ITM Gorj, a inchis ușile și a dat drumul cainilor, insa s-a ales cu o amenda usturatoare. ”Un angajator din comuna Farcasesti, cu activitate in domeniul produselor de panificatie, a fost sanctionat, saptamana trecuta, cu 10.000 de…

- Apar noi informații in cazul crimelor de la Caracal. Polițiști cautau de ceva timp telefonul Alexandrei Maceșanu, fata de 15 ani pe care Gheorghe Dinca susține ca a ucis-o. Acesta a fost gasit astazi intr-un parc din Caracal, la aproximativ 3 kilometri de casa lui Dinca. Cartela SIM a telefonului se…

- REȘIȚA. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Caraș-Severin, accidentul a avut loc joi seara, pe DN 58, la ieșire din Reșița. Din primele cercetari, s-a stabilit ca o femeie de 64 de ani, din Bocșa, a traversat strada prin loc nepermis și fara sa se asigure,…

- Trei adolescenți din Vaslui ar fi fost sechestrați și batuți de patronul spalatoriei auto la care lucrau. Unul dintre ai ar fi fost lovit cu un ciocan și a ajuns la spital. Patronul spalatoriei i-ar fi batut pe tineri dupa ce aceștia și-ar fi cerut salariile, arata vremeanoua.ro. Potrivit altor surse,…