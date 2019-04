Partidul Puterii Umaniste (PPU), controlat de Dan Voiculescu, va avea reprezentant in Biroul Electoral Central (BEC), desi nu candideaza la alegerile europarlamentare. In schimb, PMP, partid parlamentar, poate trimite un om in BEC doar daca are noroc la tragerea la sorti. PPU nu e singurul partid-fantoma cu reprezentant in BEC.