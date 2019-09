Participă la INDAGRA 2019, cel mai important târg dedicat agriculturii! ROMEXPO organizeaza, intre 30 octombrie și 3 noiembrie, cea mai importanta manifestare cu profil agricol din Romania – INDAGRA – Targul internațional de produse și echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei. INDAGRA 2019 se desfașoara sub Inaltul Patronaj al Președintelui Romaniei și reprezinta cadrul ideal pentru prezentarea proiectelor care pot aduce plusvaloare agriculturii din Romania și impulsioneaza dezvoltarea relațiilor comerciale. In cadrul evenimentului, producatorii și distribuitorii din domeniu au posibilitatea de a aduce pe piața produse și echipamente… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

