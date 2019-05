Parlamentul francez a dezbătut vineri un proiect de lege privind restaurarea Catedralei Notre-Dame Parlamentul de la Paris a dezbatut vineri un proiect de lege controversat referitor la restaurarea Catedralei Notre-Dame într-un termen de cinci ani, dupa ce edificiul a fost afectat de un incendiu pe 15 aprilie, potrivit France 24 citat de Mediafax. Renovarea catedralei gotice, al carei acoperiș a fost distrus în incendiu, va fi o provocare pentru Guvern, care a redactat proiectul de lege în acest sens. La câteva zile dupa incendiu, președintele Emmanuel Macron a declarat ca restaurarea cladirii va fi facuta în cinci ani. Proiectul de lege a generat, însa,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul de la Paris a dezbatut vineri un proiect de lege controversat referitor la restaurarea Catedralei Notre-Dame intr-un termen de cinci ani, dupa ce edificiul a fost afectat de un incendiu pe 15 aprilie, potrivit France 24, potrivit mediafax.Renovarea catedralei gotice, al carei acoperiș…

- Francezii ''se vor putea pronunta'' cu privire la reconstructia Catedralei Notre-Dame din Paris, reconstructie ce va face obiectul unei ''mari dezbateri si a unei mari consultari'', chiar daca alegerea finala a proiectului ii va reveni statului francez, a declarat…

- CHISINAU, 29 apr – Sputnik. Mai bine de o mie de experti în patrimoniu au semnat o scrisoare adresata presedintelui francez Emmanuel Macron, cerându-i sa nu se grabeasca în ceea ce priveste lucrarile de restaurare a Catedralei Notre-Dame din Paris si sa nu încalce…

- Peste o mie de experti in patrimoniu i-au cerut presedintelui Emmanuel Macron, intr-o scrisoare deschisa publicata de cotidianul francez Le Figaro, sa evite "precipitarea" in ceea ce priveste restaurarea catedralei Notre-Dame din Paris si sa nu incalce regulamentele din domeniul protejarii patrimoniului,…

- Guvernul francez are in vedere o serie de derogari prin ordonanta pentru a ''facilita realizarea lucrarilor'' necesare restaurarii catedralei Notre-Dame din Paris, in contextul in care presedintele Emmanuel Macron a promis ca lucrarile vor fi finalizate in termen de cinci ani, transmite…

- Catedrala Notre-Dame de Paris este „aproape salvata”, in pofida unor „puncte vulnerabile” din acoperiș, a declarat sambata seara ministrul Culturii din Franta, Franck Riester, in timpul unui concert la canalul de televiziune France 2 organizat in cinstea catedralei, la cinci zile dupa incendiu.

- Experții francezi de la federația constructorilor specializați in restaurarea monumentelor istorice estimeaza un timp intre 10 si 15 ani pentru reconstructia Catedralei Notre Dame din Paris. Cu toate acestea, președintele francez Emmanuel Macron a dat un termen de numai 5 ani pentru finalizarea lucrarilor.

- Daca flacarile au distrus o parte substanțiala a Catedralei Notre Dame de Paris, multe comori liturgice, artistice și arhitecturale au fost salvate de foc, scrie Le Monde. ”Padurea” s-a pierdut Padurea este porecla data tamplariei de stejar a catedralei, o bijuteriei de arhitectura medievala datand…