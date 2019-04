Stiri pe aceeasi tema

- O parada a motociclistelor va avea loc in Capitala sambata, scopul evenimentului fiind acela de a creste vizibilitatea femeilor pe doua roti in trafic. Parada va fi de la ora 11,00, pe traseul Romexpo - Arcul de Triumf - Piata Victoriei - Piata Universitatii - Piata Romana - Piata Victoriei - bd. Aviatorilor…

- Politistii de investigatii criminale, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Structura Centrala, au realizat simultan cu politistii bulgari, 17 perchezitii domiciliare (5 in Romania si 12 in Bulgaria) pentru destructurarea unei grupari infractionale.

- Asociatia Femeilor Motocicliste - WIMA România - cu sprijinul Salonului de Motociclete, Accesorii si Echipamente Bucuresti (SMAEB) organizeaza sâmbata, 20 aprilie, o parada moto... la puterea feminina!

- Asociația Femeilor Motocicliste (WIMA Romania), cu sprijinul Salonului de Motociclete, Accesorii și Echipamente București (SMAEB), organizeaza, in data de 20 aprilie 2019, o parada moto... la puterea feminina! Prin a doua editie a paradei moto exclusiv feminina din Romania, Asociatia Femeilor Motocicliste…

- Protestatarii s-au strans in Piata Universitatii asa cum era anuntat pe retelele de socializare. Oamenii scandeaza "Kovesi, nu uita, tara e de parte ta", "Uniti salvam Romania", "Europa", dar si mesaje impotriva coalitiei PSD-ALDE. "Nu vrem sa fim condusi de hoti", "Demisia" si "Jos Guvernul", se scandeaza…

- "Suntem partidul care ii critica pe altii cand incalca statul de drept, cand ataca libertatea presei, cand pun judecatorii sub control politic, cand opresc lupta impotriva coruptiei, trebuie sa vorbim deschis daca vedem asemenea probleme in familia noastra. Acesta este un mesaj care a fost transmis…

- Seful PSD a vorbit in romana, ca sa fie inteles "acasa" Frans Timmermans nu a ascultat traducerea Liderul PSD Liviu Dragnea a fost invitat sa vorbeasca la Congresul Socialistilor Europeni, de la Madrid, unde a avut o interventie in cadrul panelului legat de echitate in Europa. El a fost singurul care…

- Stocul modern de spatii de birouri a depasit 2,91 milioane metri patrati in anul 2018, iar pentru 2019 este anuntata constructia a 15 noi proiecte de cladiri de birouri, care totalizeaza peste 304.000 de metri patrati, potrivit unei analize realizate de CBRE Romania. Cererile de închiriere au…