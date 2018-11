Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis și Familia Regala au anunțat ca vor sarbatori Ziua Naționala a Romaniei și in Alba Iulia. Tot in Orașul Marii Uniri au anunțat ca vor veni și suporteri ai galeriilor de fotbal, care au transmis ca ii vor huidui pe jandarmi daca vor defila la ceremonialul militar.Pe…

- Schimbare spectaculoasa a zonei din fața Garii CFR Alba Iulia. Lucrarile la parcarea din fața stației au fost terminate, iar oamenii care vor veni in Orașul Marii Uniri cu trenul sunt așteptați in condiții decente. Printre oaspeții de seama de la Alba Iulia se numara și Familia Regala care va ajunge…

- La Centenarul Marii Uniri, de Ziua Naționala a Romaniei, un general decorat de doua ori cu Ordinul „Virtutea Militara” și de Armata SUA va comanda parada militara de la Alba Iulia. Comandantul ceremonialului militar cu trupe și tehnica de lupta ce va avea loc la Centenarul Marii Uniri la Alba Iulia,…

- Klaus Iohannis, Familia Regala, mai mulți comisari europeni, dar și peste 100.000 de romani sunt așteptați la Alba Iulia, de Ziua Naționala. Președintele va participa la inaugurarea Monumentului Unirii, apoi la cel mai spectaculos ceremonial militar din ultimii ani.La 100 de ani de la Marea…

- Consilierii locali și județeni ai PSD-ului au reacționat printr-un comunicat de presa la solicitarea primarului din Alba Iulia, Mircea Hava la solicitarea acestuia de a cere donații pe Facebook, pentru organizarea evenimentelor de Ziua Naționala a Romaniei. Totodata aceștia enumera și proiectele pentru…

- Primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, ii critica pe cei care au lansat in mediul online apeluri la un boicot al Jandarmeriei in timpul ceremonialului militar ce va avea loc in data de 1 decembrie. Potrivit indemnurilor de pe Facebook, cei care asista la parada ar urma sa se intoarca cu spatele atunci…

