Stiri pe aceeasi tema

- Austria isi propune sa foloseasca presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, pe care o va prelua la 1 iulie, pentru a indeparta atentia blocului comunitar de la relocarea de refugiati in interiorul UE si a o indrepta spre securizarea frontierelor si prevenirea altor valuri de sosiri,…

- Brexit-ul nu-i sperie nicidecum pe romani. O dovedesc datele Institutului National de Statistica (INS), care arata ca Marea Britanie este, pentru al doilea an consecutiv, destinatia preferata a romanilor care emigreaza. Regatul Unit surclaseaza, astfel, Italia sau Spania, tari care pana acum primeau…

- MANCHESTER CITY - BASEL LIVE in LIGA CAMPIONILOR. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. Manchester City are de indeplinit o formalitate cu FC Basel, in optimile Ligii Campionilor, dupa victoria cu 4-0 din Elveția. Meciul este LIVE VIDEO pe Telekom Sport și ONLINE STREAM pe aplicație. MANCHESTER…

- Comisia Europeana si-a exprimat luni increderea in posibilitatea formarii unui ''guvern stabil'' in Italia dupa alegerile de duminica ce au condus la o situatie de incertitudine politica in aceasta tara, in conditiile obtinerii unui avans istoric de catre fortele antisistem, eurosceptice…

- Italia se pregateste pentru o perioada prelungita de instabilitate politica dupa ce alegatorii au votat pentru un parlament divizat in alegerile de duminica, respingand partidele traditionale si optand in numar record pentru formatiuni anti-sistem si de extrema dreapta, noteaza Reuters.

- Papa Francisc s-a intalnit la Vatican cu 30 de orfani romani, asistați de un ONG din Italia condus de o romanca. Suveranul Pontif a marturisit ca a fost afectat pana la lacrimi de povestea unui orfan roman. Intr-un comunicat remis de Vatican, este descrisa intalnirea dintre Papa Francisc și 30 de tineri…

- Sorana Cirstea (33 WTA) isi face incalzirea pentru Indian Wells la Tie Break Tens, intr-o intrecere-fulger pe terenul de tenis care pune la bataie un sfert de milion de dolari. Romanca va juca primul meci impotriva chinezoaicei Shuai Zhang (35 WTA), a doua jucatoare din China in clasamentul WTA.…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit marti pe strategul politic Brad Parscale director al viitoarei sale campanii din 2020 la care vizeaza un al doilea mandat la Casa Alba. Este vorba de un expert in materie de media digitale in varsta de 42 de ani care a jucat un rol esential pentru victoria…

- Romania, duel de foc cu Italia, la Cluj-Napoca Selecționata de baschet masculin intalnește Italia, in grupa D a preliminariilor World Cup 2019. Dupa victoria din Croația (58-56), tricolorii se întorc acasa pentru duelul cu cea mai buna echipa din grupa preliminara. În meciul…

- Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, a vorbit despre evoluția lui Ianis Hagi de aseara, din victoria celor de la Viitorul in partida de pe teren propriu cu FC Botoșani, 2-1. Ianis a fost cel mai bun om de pe teren, fiind notat de Gazeta Sporturilor cu 8. MM e convins ca perioada petrecuta in Italia…

- Un tribunal irakian a condamnat-o la moarte prin spanzurare pe o cetateana turca, pe care a gasit-o vinovata ca a intrat in randul gruparii juhadiste Statul Islamic (SI), a anuntat luni, intr-un comunicat, un purtator de cuvant al instantei penale de la Bagdad, relateaza Reuters. Alte zece femei…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a marturisit, sambata, ca nu va urmari in direct derby-ul dintre Dinamo si FCSB, programat duminica, preferand sa mearga la un film sau sa se uite la un meci din strainatate. "Cand sunt alte meciuri din alta tara... Prefer ori la un film sa ma duc,…

- FCSB a invins-o pe Lazio, 1-0, din turul 16-imilor Europa League. Returul va avea loc pe 22 februarie, la Roma. (Detalii aici) Harlem Gnohere a fost eroul steliștilor, marcand singurul gol al partidei, in minutul 30. Varful francez a vorbit despre meci și a laudat publicul de pe Arena Naționala. "Victoria…

- Unul din patru copii irakieni sufera de saracie si patru milioane au nevoie de asistenta din cauza razboiului purtat in aceasta tara cu militantii gruparii jihadiste Stat Islamic (SI), a comunicat duminica UNICEF, transmite Reuters. ONU a anchetat 150 de atacuri impotriva unor institutii de invatamant…

- Papa Francisc a facut apel catre catolici sa reflecteze asupra cauzelor violentelor impotriva imigrantilor, in timpul postului Pastelui. Discursul Papei vine la cateva zile dupa un atac armat asupra unor imigranti africani, scrie Reuters. In mesajul sau adresat crestinilor inainte de inceperea postului,…

- Douasprezece state membre ale Uniunii Europene au propus ca Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Kosovo sa participe la reuniunile privind politicile UE inainte de aderarea lor efectiva la blocul comunitar, transmite luni Reuters. Dupa ani in care tarile balcanice par sa fi…

- Dan Nistor a ratat o șansa uriașa sa aduca victoria lui Dinamo in prelungirile partidei cu CS U Craiova, scor 2-2, și nu concepe ca Dinamo sa rateze play-off-ul. ...despre șansele la play-off: "De unde am șutat am crezut ca mingea intra in poarta la faza aia din prelungiri. Ce sa facem? Strangem randurile.…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat vineri ca un acord privind situatia celor 700.000 de asa-numiti visatori (imigranti), adusi in SUA in mod ilegal drept copii, "ar putea foarte bine sa nu se intample" pana pe 5 martie, cand programul care ii protejeaza impotriva deportarii va expira, scrie…

- SUA investigheaza Apple in scandalul bateriilor, scrie Reuters . Departamentul Justiției din SUA și Comisia pentru Activitați Mobiliare (SEC) au cerut mai multe informații din partea companiei. Nu sunt vizate legile privind consumatorii, ci legile care protejeaza investitorii pe bursa. Mai exact, orice…

- Italia va depune apel la Curtea Europeana de Justitie impotriva deciziei autoritatilor europene de a muta Agentia Europeana a Medicamentelor din Marea Britanie in Olanda, a anuntat o sursa guvernamentala, relateaza Reuters.

- Federatia italiana de fotbal (FIGC), a carei adunare generala a avut loc luni, nu a reusit sa aleaga un nou presedinte în locul lui Carlo Tavecchio, care a demisionat în luna noiembrie, dupa ce Squadra Azzurra a ratat calificarea la Cupa Mondiala din acest an, informeaza Reuters. Dupa patru…

- Premierul ceh Andrej Babis a declarat luni ca va continua discutiile cu cele trei partide care i-ar putea sustine noul guvern, dupa ce realegerea presedintelui Milos Zeman ii ofera mai mult timp pentru negocieri, relateaza Reuters. Babis incearca sa formeze un guvern dupa victoria sa rasunatoare…

- Un cetatean român a fost ranit usor în accidentul feroviar produs joi în Italia, acesta fiind transportat la spital si, ulterior, externat, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe, într-un comunicat remis AGERPRES. Conform sursei citate, Consulatul General…

- Compania feroviara Ferrovie dello Stato a anuntat intr-un comunicat ca un tren regional, operat de Trenord, a deraiat la gara Pioltello Limito, situata la aproximativ 40 de kilometri de Milano, fara sa ofere informatii despre eventuale victime. UPDATE: Intre trei si cinci persoane au murit joi, in urma…

- Papa Francisc a spus ieri, la bordul avionului papal, ca este foarte ingrijorat de posibilitatea unui razboi nuclear. Declaratiile Suveranului Pontif vin in urma alertei false din Hawaii, cand populatia a fost instiintata ca o racheta se indreapta spre insula, relateaza Reuters, preluat de Mediafax.…

- Mașina de parada a lui Hitler, un Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen, va fi scoasa la licitație in cadrul evenimentul organizat pe 14 ianuarie la Scottsdale, in Arizona. Automobilul, care potrivit jurnaliștilor de la CBS, ar fi deținut de un miliardar rus, este atracția principala a licitației…

- Papa Francisc spune ca lumea este la un pas de un razboi nuclear și ca se teme intr-adevar de pericolul pe care il reprezinta armele devastatoare, scrie Reuters. Vorbind cu presa in avionul care il ducea din Chile in Peru, Papa a fost intrebat ce parere are despre posibilitatea izbucnirii unui razboi…

- Echipa nationala a Romaniei a invins formatia Insulelor Feroe, cu scorul de 28-20 (15-10), vineri, la Bolzano, intr-un meci din Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin din 2019. Tricolorii nu au avut emotii in al doilea lor meci de la Bolzano, dupa victoria…

- Casa Alba a declarat ca Statele Unite sunt foarte ingrijorate de rapoartele potrivit carora Iranul a arestat cateva mii de protestatari si a torturat si ucis o parte din cei aflati in detentie, relateaza Reuters.

- "Desigur, este formidabil sa încep anul cu un trofeu, dar e prea mult sa gândesc la un titlu de Mare Slem în acest moment", a declarat jucatoarea româna de tenis Simona Halep, liderul mondial, citata de Reuters

- Steve Bannon s-a declarat amuzat si uimit de intrevederea desfasurata in Turnul Trump din New York cu un avocat rus care promitea sa ofere informatii compromitatoare despre candidatul democrat la functia de presedinte, Hillary Clinton. Intrevederea a fost aranjata de Donald John Trump jr., fiul lui…

- Ungaria si Polonia vor sa aiba un cuvant greu de spus in ce priveste viitorul Europei si resping cu fermitate cotele de migranti impuse de UE, a declarat miercuri premierul ungar Viktor Orban, dupa o intalnire cu omologul sau polonez Mateusz Morawiecki, la Budapesta, transmite Reuters.

- Papa Francisc i-a descris pe migranti si pe refugiati ca pe "fiintele cele mai firave si neajutorate" din lume in traditionale cuvantare din prima zi a anului prin care a dorit "sa faca auzita vocea" oamenilor si sa indemne liderii sa faca mai mult pentru a-i ajuta, informeaza Reuters. Suveranul…

- In mesajul sau de Anul Nou, papa Francisc a spus ca anul 2017 a fost tulburat de razboi, minciuni si nedreptate si i-a indemnat pe oameni sa isi asume responsabilitatea pentru actiunile lor, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. La ultimul sau eveniment public din 2017, slujba de vecernie tinuta…

- Papa Francisc, in mesajul sau de sfarsit de an, a spus ca 2017 a fost umbrit de razboi, minciuni si nedreptate si a cerut oamenilor sa-si asume responsabilitatea pentru actiunile lor, relateaza Reuters.

- In Irak si in Siria se afla in prezent mai putin de 1.000 de combatanti ai gruparii Stat Islamic (SI), respectiv o treime din numarul estimat in urma cu numai trei saptamani, a indicat miercuri coalitia internationala sub comanda SUA care lupta impotriva organizatiei extremiste sunite, relateaza…

- Incidentul a avut loc inainte ca Papa Francisc sa transmita mesajul de Craciun la Vatican. Un fotograf de la agentia Reuters a spus ca femeia, Alisa Vinogradova potrivit site-ului femen.org, a trecut de garzi si s-a napustit catre ansamblul de sculpturi strigand "Dumnezeu e femeie!". Avea…

- O activista Femen a încercat, luni, sa fure statuia lui Isus din scena Nasterii Domnului amplasata în Piata Sfântul Petru de la Vatican. Incidentul a avut loc cu doua înainte ca Papa Francisc sa transmita mesajul de Craciun la Vatican. Femeia a trecut de…

- Papa Francisc s-a folosit luni de mesajul de Craciun pentru a face apel la o solutie negociata cu doua state pentru a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa ce presedintele american Donald Trump a recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, majorand tensiunile din zona, informeaza…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus vineri sefului guvernului central spaniol, Mariano Rajoy, sa se intalneasca in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile care au avut loc joi in regiunea Catalonia, relateaza AFP si Reuters. …

- Un numar record de copii au fost raniti sau ucisi de mine antipersonal sau alte dispozitive explozive in 2016, cateva conflicte contribuind la un bilant 'ingrozitor' pentru al doilea an consecutiv, au declarat joi expertii care au prezentat raportul anual 'Landmine Monitor', transmite Reuters. Acesta…

- O capsula cu trei astronauti din SUA, Rusia si Italia, care au venit de pe Statia Spatiala Internationala a aterizat joi in Kazahstan dupa o misiune de cinci luni, transmite Reuters. Naveta i-a readus pe Pamant pe Randy Bresnik (NASA), Sergey Ryazanskiy (Romscosmos) si Paolo Nespoli (Agentia Spatiala…