- Papa Francisc a oficiat, pentru prima data, joi, o ceremonie religioasa la bordul avionului papal care îl transporta între doua orașe din Chile, în urma careia o însoțitoare de bord și un stewart s-au casatorit.

- Papa Francisc a trecut printr-un moment mai puțin placut, in timpul vizitei din Chile. In timp ce traversa saluta din papamobil mulțimea de credincioși adunata in Santiago de Chile, Suveranul Pontif a fost lovit de un obiect. Nu este clar insa ce anume l-a lovit pe suveran, deși presa speculeaza ca…

- Papa Francisc, aflat in fruntea unei biserici catolice discreditate de scandaluri de pedofilie in Chile, si-a exprimat "rusinea" resimtita pentru aceste abuzuri, in primul sau discurs pe care l-a sustinut, marti, in fata autoritatilor politice si civile din aceasta tara sud-americana, informeaza…

- Papa Francisc a declarat luni ca omenirea se afla "la limita" in fata riscului de izbucnire a unui razboi nuclear si ca aceasta situatie il ingrozeste, informeaza AFP si Reuters. Suveranul pontif a facut aceasta declaratie la bordul avionului cu care calatoreste spre Chile si Peru,…

- Papa Francisc le-a cerut credinciosilor reuniti duminica in Piata Sf. Petru din Vatican sa se roage pentru vizita pe care o realizeaza in perioada 15 - 21 ianuarie in Chile si Peru, relateaza EFE, conform agerpres.ro. "Maine plec in Chile si Peru si va cer sa ma insotiti cu rugaciunile voastre…

- Patru biserici din Santiago de Chile au fost atacate la primele ore ale zilei de vineri, unele cu dispozitive incendiare, cu cateva zile inainte de vizita papei Francisc in Chile si Peru, informeaza AFP. Usa de lemn si vitraliile bisericii Santa Isabel de Hungria, situata in cartierul Estacion Central…

- Usa de lemn si vitraliile bisericii Santa Isabel de Hungria, situata in cartierul Estacion Central (in centru), au fost deteriorate in urma atacului.La fata locului a fost gasit un mesaj amenintator adresat suveranului pontif: ''Papa Francisc, urmatoarea bomba va fi in sutana ta''.Biserica…

- Organizatorii vizitei papei Francisc in Chile au prezentat avionul, un Airbus modelul A321 avand capacitatea de 220 de pasageri, cu care Suveranul Pontif se va deplasa in aceasta tara, relateaza joi EFE. Papa va ajunge la Santiago luni 15 ianuarie cu un avion Alitalia, dar in Chile se…

- Papa Francisc, in cea mai recenta initiativa a sa catre cei care traiesc la marginea societatii, le ofera saracilor, celor fara adapost si migrantilor din Roma posibilitatea de a merge la un spectacol de circ.

- Eveniment deosebit la Vatican, unde Papa Francisc a botezat 34 de bebelusi, 18 fetite si 16 baietei. Ceremonia a avut loc in celebra Capela Sixtina. Multi dintre parinti sunt angajati ai Vaticanului.

- In timpul ceremoniei care a durat mai mult de doua ore, Francisc a botezat 18 fete si 16 baieti, inclusiv doua perechi de gemeni. "Daca incep un concert (prin plans) sau daca nu se simt confortabil, le este prea cald, nu se simt in largul lor sau le este foame ...hraniti-i, nu va fie teama,…

- Papa Francisc a botezat 34 de copii duminica în Capela Sixtina si le-a spus mamelor lor sa se simta libere sa-i alapteze acolo daca le este foame, relateaza Reuters. În timpul ceremoniei care a durat mai mult de doua ore, Francisc a botezat 18 fete si 16 baieti, inclusiv…

- Cel putin 5 oameni au murit si 15 sunt dati disparuti in urma unei alunecari de teren care a acoperit partial un sat din sudul statului Chile. Presedintele de la Santiago a decretat stare de catastrofa in zona afectata.

- O alunecare de teren provocata de ploile torentiale s-a soldat cu 5 morti si 15 disparuti in sudul statului Chile, conform unui nou bilant dat sambata publicitatii de presedintele chilian Michelle Bachelet, informeaza AFP. Precipitatiile puternice au antrenat umflarea unui curs de apa si au provocat…

- Purtatorul de cuvant de presa al Vaticanului, Greg Burke, a declarat miercuri ca papa Francisc nu folosește niciun serviciu de mesagerie și nici nu trimite binecuvantari pe WhatsApp, dupa o știre privind lansarea unei aplicații care permite conexiunea cu Suveranul Pontif, relateaza EFE.

- Papa Francisc iși dorește o traducere mai exacta a rugaciunii “Tatal Nostru”. Pontiful spune ca in forma sa actuala, rugaciunea sugereaza ca Dumnezeu conduce omul la ispita. Suveranul pontif iși dorește o mai buna traducere a rugaciunii “Tatal Nostru”. Pasajul care da batai de cap, potrivit Papei Francis,…

- Un militar care a participat, vineri, la ceremonia organizata in Parcul 1 Decembrie din Oradea cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, si-a cerut iubita in casatorie si a ingenuncheat in fata acesteia, oferindu-i un inel, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Papa Francisc a primit miercuri un Lamborghini alb, un model unic, care nu este menit sa inlocuiasca celebrul papamobil, ci sa fie scos la licitatie pentru a finanta patru proiecte de caritate, relateaza AFP.Suveranul Pontif a binecuvantat masina sport "Lamborghini Huracan" si a semnat pe…

- Papa Francisc si-a exprimat luni "tristetea profunda" fata de cutremurul care a provocat sute de morti si de raniti in Iran si in Irak si a trimis binecuvantare sa "consolare si forta" echipelor insarcinate cu ajutorarea victimelor, relateaza EFE. "Sanctitatea sa, papa Francisc, este profund intristata…

- Papa Francisc a luat decizia de a interzice vânzarea tigarilor în interiorul Vaticanului, masura ce va fi pusa în aplicare din 2018, a anuntat Greg Burke, purtatorul de cuvânt al Vaticanului, informeaza BBC News Online.

- Mike Tyson, fostul star al boxului american, a fost oprit de poliție pe aeroportul din Santiago de Chile și urmeaza sa fie expulzat catre țara sa de origine cu urmatorul zbor, informeaza agențiile Reuters și AFP, preluate de Agerpres. Conform autoritaților chiliene, Tyson nu s-a conformat legilor privind…

- Platforma Facebook Marketplace este acum disponibila si in Romania. Dezvoltata ca o alternativa a website-urilor specializate, platforma este deja functionala in 25 de tari din intreaga lume si se adreseaza utilizatorilor obisnuiti sau afacerilor mici. Peste 550 de milioane de oameni din intreaga lume…

- Papa Francisc a recunoscut ''virtuțile eroice'' ale papei Ioan Paul I (1912-1978), prima etapa din procesul de beatificare, a anunțat joi biroul de presa al Vaticanului, potrivit AFP. Jorge Bergoglio a semnat miercuri decretul prin care Albino Luciani devine oficial ''venerabil'' și…

- Pe 10 septembrie 2013, la Geneva, naționala de fotbal a Spaniei joaca un” amical” contra Chile. Santiago ”Santi” Cazorla sufera o lovitura la glezna piciorului drept, cu fisurarea osului. Este momentul declanșarii dramei prin care dublul campion european trece de atunci. De mai bine de patru ani ”Santi”…

- Cei 180 de pasageri care au zburat ieri din Chișinau spre Roma au trecut prin momente de panica dupa ce, ajunși in spațiul aerian al Italiei, nu au reușit sa aterizeze pe pista decit dupa a treia incercare. Presa italiana scrie ca aeronava a reușit sa aterizeze dupa o ora și 15 minute din cauza ceții…

- Din raportul anteror intocmit de Comisia poloneza care a investigat catastrofa aviatica de la Smolensk, la cererea Federației Ruse a fost eliminata o parte din inregistrarea senzorului de temperatura care prezinta o creștere extrem de puternica de caldura in avionul președintelui polonez Lech Kaczynski,…

