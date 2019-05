Panică într-un bloc din Târgu-Jiu, după ce un tablou electric a luat foc

Un scurtcircuit la tabloul electric dintr-un apartament situat la etajul 4 al unui bloc de pe strada 1 Decembrie 1918, din Targu-Jiu, a speriat locatarii, vineri seara. Proprietarul locuinței a observat ca din tabloul electric, aflat la intrare, iesea fum si a cerut ajutorul pompierilor. Din fericire, nu au fost victime. „Am fost solicitați sa intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament de la etajul 4 al unui bloc situat pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiul Targu-Jiu. La fața locului s-a intervenit cu o autospeciala de lucru cu apa și spuma și o autoplatforma… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

