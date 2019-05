Palada, despre Kovesi la prezidențiale: ”Se vede în sondaje”. Premieră, ce va ajunge să facă Iohannis ”Cred ca in momentul de fața curentul dominant de gindire in rindul PSD este ca va fi foarte greu, daca nu imposibil sa ciștige prezidențialele din toamna. Iohannis s-a cam desprins in ciștigator. Singurul contracandidat care-i poate pune probleme momentan este Kovesi – se vede asta de ceva timp in sondaje. E posibil sa avem prima data dupa 1989 un tur 2 la prezidențiale compus din doi candidați anti-PSD (felul in care e croita legea face imposibila victoria direct din primul tur). Drept pentru care cred ca cei mai mulți, daca nu toți posibilii candidați semnificativi ce-ar putea sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

