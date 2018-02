Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 11 soldati au fost ucisi si alti 13 raniti intr-un atentat sinucigas revendicat de talibanii pakistanezi asupra unei tabere a armatei din nord-vestul Pakistanului, transmite AFP, conform agerpres.ro. Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba…

- Cel putin 13 migranti au fost raniti, dintre care patru impuscati se aflau intre viata si moarte joi seara, in urma mai multor incaierari intre migranti afgani si africani care au izbucnit joi in mai multe locuri la Calais, a declarat Parchetul din Boulogne-sur-Mer pentru AFP.

- Un numar de 14 soldati yemeniti au murit intr-un atentat sinucigas in provincia Chabwa, din sudul tarii cuprinse de razboi, a indicat o sursa de rang inalt din cadrul armatei din regiune, relateaza AFP. Atacul a survenit in contextul unor lupte sangeroase care au loc de duminica intre…

- Gruparea terorista ISIS a revendicat atacul asupra academiei militare din Kabul in urma caruia 11 militari au fost ucisi si 15 au fost raniti, informeaza news.ro.Numarul soldatilor ucisi in atac s-a ridicat la 11 iar 15 sunt raniti, iar purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din Afganistan,…

- Cel putin patru indivizi au atacat, luni, una dintre principalele academii militare din Afganistan, iar cel putin un militar a murit si alti trei au fost raniti in urma confruntarilor, a anuntat un reprezentant al Ministerului de Aparare din Kabul, relateaza site-ul postului France 24.

- Guvernul de la Kabul a decretat duminica o zi de doliu national in Afganistan, la o zi dupa atentatul cu ambulanta-capcana din capitala afgana soldat cu 95 de morti si 191 de raniti, potrivit celui mai recent bilant, relateaza dpa. Drapelul afgan va fi coborat in berna in intreaga tara…

- Cel putin cinci politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in atacul cu explozibili, care ar fi fost pus la cale de traficantii de droguri, dupa cum sustin autoritatile. La actiune au participat mai multe persoane, care au ajutat la plasarea bombei, dupa care dispozitivul a fost detonat de la distanta.…

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si…

- UPDATE Numarul celor uciși a crescut la 17, iar peste 110 persoane au fost ranite. Cel puțin trei persoane au murit și peste 79 de persoane au fost ranite în urma unui atac sinucigaș cu bomba care a avut loc în centrul capitalei din Afganistan, Kabul. …

- Deraierea trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute, a avut loc in jurul orei locale 07:00 (06:00 GMT) in apropierea marii metropole din nordul Italiei, a declarat Cristina Corbetta de la serviciile de urgenta din Milano, pentru canalul SkyTG24. Trenul Trenord cu sase vagoane plecase din orasul…

- Miercuri dimineata, in jurul orei locale 9.10 (ora Romaniei, 6.40), un atacator sinucigas a detonat un vehicul-capcana la intrarea in sediul organizatiei Salvati Copiii, a declarat Ataullah Khogyani, un purtator de cuvant al autoritatilor provinciale afgane. Citeste si Atentat terorist la…

- In zori, din cladire iesea fum si se auzeau focuri de arma. In zona au avut loc si doua explozii. In apropiere de hotel, alaturi de politia afgana se aflau si vehicule blindate americane, cu mitraliere grele, adauga Reuters. Autoritatile au informat ca au fost ucisi cel putin cinci oameni,…

- In comunicatul Ministerului de Externe din Bagdad se precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste.Exploziile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana. Ministerul de Interne de la Bagdad precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste, potrivit Mediafax.…

- Cel putin trei persoane au fost ucise intr-un atentat sinucigas la Bagdad, iar alte 11 au fost ranite, conform unui prim bilant, au anuntat surse din politie, citate de AFP, scrie news.ro.Atentatul a fost comis de un kamikaze in apropierea unui punct de control al fortelor de securitate din…

- Cel putin 17 civili au fost ucisi, sambata, in Siria, in raiduri aeriene ale regimului sirian si aliatului sau Rusia, in Ghouta de Est, enclava a rebelilor care este bombardata aproape in fiecare zi, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, ONG care monitorizeaza razboiul din Siria, potrivit…

- Cel putin 17 civili au fost ucisi sâmbata în Siria în noi raiduri ale aviatiei siriene si ruse în regiunea Ghouta de est, controlata de rebeli si supusa aproape zilnic bombardamentelor, a anuntat organizatia neguvernamentala

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara in apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocand moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs in apropierea unei…

- "Bilantul cel mai recent a ajuns la 12 morti si 14 raniti", a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului de Nangarhar, care anuntase anterior sase morti. Directorul pentru sanatate din aceasta provincie unde a avut loc atacul a confirmat bilantul victimelor, subliniind…

- Sase militari egipteni, printre care un ofiter, si-au pierdut viata in explozia masinii lor in cursul unei operatiuni desfasurate impotriva "teroristilor" in regiunea Sinaiul de Nord, a anuntat joi purtatorul de cuvant al armatei, Tamer el-Refai, scrie AFP. Dupa destituirea de catre armata,…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite, într-un atac sinucigas produs, cu putin timp în urma, în Kabul, Afganistan. Potrivit ministrului de Interne, atacul a fost urmat de înca doua explozii devastatoare.

- Un incident violent s-a produs in capitala Rusiei, iar autoritatile sunt in alerta maxima. Un autobuz de linie a intrat in plina viteza intr-o multime. In urma impactului, cinci persoane au murit, iar alte 15 au suferit mai multe rani. Zona a fost izolata, iar politistii ii sfatuiesc pe oamenii din…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti de pe o nava de croaziera s-a rasturnat în sud-estul Mexicului. Autocarul transporta 31 de turisti care coborâsera de pe un vas de croaziera american si urmau sa viziteze situl…

- Cel putin 5 oameni au murit si alti 21 au fost raniti intr-un atac sinucigas comis intr-o biserica din suv-vestul Pakistanului, anunta AFP. Atacul a fost pregatit de doi kamikaze si comis intr-o biserica metodista din Quetta, capitala provinciei Balucistan, in timpul slujbei de duminica.

- Rebelii au atacat o baza a Organizației Națiunilor Unite (ONU) din Congo, omorând cel puțin 14 militari ai ONU și ranind alte 50 de persoane. „Este un atac foarte mare, cu siguranța cel mai rau în amintirile recente", a spus un purtator de cuvânt al ONU,…

- Accidentul a avut loc in orasul Meerbusch, unde un tren de pasageri s-a ciocnit cu un tren de marfa. Departamentul de pompieri din Meerbusch a anuntat ca salvarea persoanelor din tren a fost principala prioritate, estimand ca in momentul accidentului in garnitura se aflau 150 de oameni.

- Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs in cartierul Akrama. Sectorul este locuit majoritar de alawiți, comunitate musulmana minoritara din care face parte și președintele Bashar al-Assad. Potrivit guvernatorului provinciei Homs, Talal Barazi, citat de agenția oficiala…

- In raportul 'Nevoile umanitare din Ucraina pentru 2018', publicat luni, OCHA afirma ca 200.000 de oameni care traiesc in zona frontului din estul Ucrainei sunt expuși zilnic riscului de a-și pierde viața sau de a fi raniți.In fiecare luna de-a lungul liniei frontului au loc circa 1.500…

- Atentat terorist de ultima ora. Cel putin 9 morti si 37 de raniti Un atentat terorist a avut loc vineri intr-un camin studentesc al Universitatii din orasul pakistanez Peshawar, bilantul fiind de cel putin 9 morti si 37 de raniti. Patru teroristi afiliati principalei grupari talibane pakistaneze Tehreek-i-Taliban…

- O explozie puternica intr-un mare oraș-port din estul Chinei a provocat duminica prabușirea unor cladiri și a facut cel puțin doi morți și doi raniți grav, potrivit autoritaților, informeaza AFP. Explozia a avut loc în jurul orei locale 9.00 (1.00 GMT) pe un "teren viran"…

- Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte 19 au fost ranite, sambata, intr-un atentat sinucigaș in Quetta, capitala Balucistanului, o extrem de instabila provincie din sud-vestul Pakistanului, au anunțat surse concordante, informeaza AFP. Circumstanțele atentatului, care a avut…

- Cel putin 150 de persoane au fost ucise vineri intr-un atac cu bamba si armat la o moschee, in nordul instabilului Sinai egiptean, aparent ultimul dintr-o serie de atacuri ale unei grupari locale afiliate Statului Islamic, potrivit agentiei de stat Mena, scrie The Associated Press.

- Atentatul a avut loc langa o piața din orașelul irakian Tuz Khurmatu, in care locuiește populație araba, kurda și turkmena, informeaza Al Jazeera.Tuz Khurmatu este o localitate disputata de guvernul irakian și guvernul regional kurd.Acest oraș a fost supus unor ciocniri violente,…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte doua au fost ranite grav in urma unei 'explozii' survenite luni dupa-amiaza la o otelarie a gigantului siderurgic ArcelorMittal din orasul port...

- Atac armat marti, la o scoala din California: cel putin cinci persoane au fost ucise si doi copii au fost raniti. Atacatorul se afla si el printre decedati, fiind impuscat de fortele de politie. Seriful din Tehama, California, a anuntat ca atacul armat s-a produs la ora locala 8, la o scoala elementara…

- Cel puțin 27 de persoane și-au pierdut viața și alte circa 50 au fost ranite dupa ce un autobuz care transporta pelerini la un eveniment religios s-a prabușit intr-un defileu in Pakistan, au anunțat joi poliția și serviciile de salvare, relateaza agenția dpa. Accidentul a avut loc miercuri…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar alte 16 au fost ranite în urma unei explozii produse miercuri într-o fabrica de produse textile din nord-vestul Turciei, anunta Ministerul turc al Muncii, citat de presa locala.