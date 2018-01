Stiri pe aceeasi tema

- S-au aflat filmele nominalizate de Academia Americana de Film pentru premiile Oscar 2018. Marii caștigatori vor fi aflați in cadrul galei de premiere din 4 marie. Filmul cu cele mia multe nominalizari este The Shape of Water, care poate caștiga 13 premii, scrie libertatea.ro.

- In așteptarea nominalizarilor la premiile Oscar, sa ne delectam cu cele la Zmeura de Aur, oponentele celebrelor statuete. Ei bine, cea de-a 38-a ediție a acestor premii nominalizeaza nume mari din industria cinematografica, producții cu bugete uriașe, care n-au reușit sa impresioneze in anul precedent.…

- Los Angeles, 22 ian /Agerpres/ - Lungmetrajul "Transformers: The Last Knight" conduce plutonul filmelor care au fost nominalizate luni la Zmeura de Aur pentru cele mai proaste pelicule cinematografice ale anului 2017, intr-o lista pe care se regasesc pelicule in care joaca actori premiati cu Oscar,…

- Filmul fantasy "The Shape of Water", in regia lui Guillermo del Toro, a fost recompensat sambata seara cu premiul pentru cel mai bun film la gala Sindicatului Producatorilor Americani (PGA), plecand astfel din pozitia de favorit pentru premiile Oscar, a caror decernare este programata pentru 4 martie,…

- Miniseria ‘Big Little Lies’, produsa de HBO, si lungmetrajul ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’, regizat de Martin McDonagh, au fost marii castigatori ai celei de-a 75-a gale de decernare a Globurilor de Aur, care a avut loc duminica seara la Los Angeles, informeaza contactmusic.com. Ambele…

- Comediantul Seth Meyers a livrat ceea ce toata lumea aștepta de la el la ceremonia decernarii Globurilor de Aur care a avut loc anul acesta la Los Angeles. In deschiderea evenimentului, de la primele sale cuvinte, Seth Meyers a tonul evenimentului. “Good evening ladis and remaining gentelmen!”, a spus…

- A fost o seara fantastica peste ocean, la Los Angeles, la decernarea Globurilor de Aur, cel puțin pentru echipa filmului “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” și a miniserialului de televiziune “Big Little Lies”, care au dominat ceremonia cu cate patru statuete. La polul opus, marele eșec a fost…

- A 75-a editie a galei Globurilor de Aur a fost organizata duminica seara, la Beverly Hilton Hotel din Los Angeles, de Asociatia presei straine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).

- Academia de film americana a anuntat marti ca 341 de productii cinematografice au fost luate in calcul pentru categoria „cel mai bun film” a celei de-a 90-a gale a premiilor Oscar. Pentru a fi luate in considerare, lungmetrajele trebuie sa fie lansate intr-un cinematograf din districtul Los Angeles…

- „Fixeur”, film semnat de Adrian Sitaru, este propunerea Romaniei pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun film intr-o limba straina alta decat engleza” a premiilor Oscar 2018. Zilele trecute, „Fixeur” a avut parte de un turneu care a vizat mai multe orașe din California. „Fixeur” a fost prezentat…

- Nicole Kidman este de nerecunoscut. Una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood a trecut printr-o transformare șocanta pentru rolul din producția ”Destroyer”. Aceasta a fost fotografiata, pe platourile de filmare din Los Angeles, cu o peruca tunsa scurt, in nuanța saten si cu trasaturile fetei…

- S-au anunțat nominalizarile pentru Globurile de Aur 2018! “The Shape of Water” domina nominalizarile pentru Globurile de Aur 2018 cu șapte nominalizari, urmate de “The Post” și “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, cu cate șase. Miniserialul de televiziune “Big Little Lies” a obținut și el șase…

- Drama romantica 'Call Me by Your Name' conduce lista nominalizarilor la Independent Spirit Awards, premiile americane ale cinematografiei independente, care prefigureaza în general câteva filme favorite la Oscar, relateaza Agerpres, care citeaza agențiile AFP

- Drama romantica 'Call Me by Your Name' conduce lista nominalizarilor la Independent Spirit Awards, premiile americane ale cinematografiei independente, care prefigureaza in general cateva filme favorite la Oscar, relateaza agențiile AFP și EFE. Cu acțiunea situata în anii 80…

- Actorul in varsta de 76 de ani a fost astfel omagiat pentru o cariera care se intinde pe parcursul a jumatate de secol de-a lungul careia a obținut numeroase recompense și a primit trei nominalizari la Oscar. "Cand inca nu eram actor, veneam uneori aici sa vad stelele, ele imi evocau personalitațile…

