Ordonanță JUSTIȚIE. Reacție Comisia Europeană Comisia Europeana urmareste cu mare ingrijorare ultimele evolutii legate de statul de drept din Romania, a declarat miercuri un purtator de cuvant al Comisiei Europene. Atat continutul, cat si procedura ultimelor schimbari, prin folosirea de ordonante de urgenta, fara consultari cu justitia si cei direct interesati par a fi in contradictie directa cu recomandarile Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, sustinute de toate statele membre si in consecinta Comisia va cere explicatii de la guvernul roman cu privire la cele mai recente schimbari, a subliniat purtatorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

