ONU cere protejarea civililor din nord-vestul Siriei, unde s-au intensificat ostilităţile Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ingrijorat de intensificarea ostilitatilor in nord-vestul Siriei, le-a cerut luni partilor implicate in conflict sa ii protejeze pe civili si a solicitat Rusiei sa contribuie la respectarea armistitiului, relateaza AFP.



"La 5 mai, trei centre medicale au fost lovite de atacuri aeriene, astfel ca numarul instalatiilor de acest tip atacate de la 28 aprilie a ajuns la cel putin sapte", a precizat el intr-un comunicat.



Seful ONU "cere tuturor partilor sa respecte Dreptul international si sa ii protejeze pe civili" si "solicita beligerantilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ingrijorat de intensificarea ostilitatilor in nord-vestul Siriei, le-a cerut luni partilor implicate in conflict sa ii protejeze pe civili si a solicitat Rusiei sa contribuie la respectarea armistitiului, relateaza AFP potrivit Agerpres. "La 5 mai,…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, i-a spus miercuri ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, ca Moscova "destabilizeaza" Venezuela si i-a cerut din nou Rusiei sa inceteze sprijinul acordat presedintelui venezuelan, Nicolas Maduro, relateaza AFP. In cursul unei discutii telefonice, Mike Pompeo…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, i-a spus miercuri ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, ca Moscova "destabilizeaza" Venezuela si i-a cerut din nou Rusiei sa inceteze sprijinul acordat presedintelui venezuelan, Nicolas Maduro, relateaza AFP, citata de Agerpres.In cursul unei…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? Toata lumea ar vrea... ALEGERI CU REZULTATE ANTICIPATE! DE LA O SAPTAMANA LA ALTA O agreabila misiune diplomatica RAMANE PRIVILEGIUL DLUI TEODOR MELESCANU DE A FI PUTUT FACE OFICIILE DE GAZDA PENTRU VIZITA OMOLOGULUI SAU COLUMBIAN: O…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi la Washington ca alianța va trebui sa gaseasca soluții pentru a combate „acțiunile agresive” ale Rusiei in Marea Neagra, potrivit France 24, scrie Mediafax.Declarațiile au fost facute in cadrul unei reuniuni a miniștrilor de Externe…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a pus in garda marti la Cairo impotriva "urii fata de musulmani", dupa un atac ce a facut 50 de morti luna trecuta in doua moschei din Noua Zeelanda, informeaza France Presse din capitala egipteana. Guterres s-a exprimat in fata responsabililor Al-Azhar, celebra…

- Alianta Nord-Atlantica a consolidat prezenta militara in zona Marii Negre, inclusiv in Romania, ca reactie la actiunile "agresive" comise de Rusia, a afirmat, in cursul vizitei in Georgia, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg.Secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice s-a deplasat…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat joi, dupa ce BEC a decis ca Alianta 2020 nu poate participa la alegerile europarlamentare ca Romania este „aproape de situatia Rusiei”. „Liviu Dragnea se foloseste de toate tertipurile pentru a influenta rezultatul alegerilor. Suntem aproape in situatia Rusiei,…