OMS, anchetă pentru a cercetarea unor abateri interne grave 'Acuzatiile sunt anchetate in conformitate cu procedurile stabilite ale OMS', se afirma in acea declaratie. Acuzatiile au circulat in structurile interne ale OMS, iar organizatia are o politica de 'toleranta zero' fata de astfel de abateri, precizeaza acelasi text. AP a raportat joi ca a obtinut trei e-mailuri adresate directorilor de la OMS, potrivit carora anumiti oficiali de rang inalt ai acestei organizatii sunt implicati in 'discriminari rasiale sistematice' fata de angajati africani. Abateri și acuzații grave Abateri și acuzații Aceleasi e-mailuri vorbesc si despre alte abateri, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Educatiei, Maia Sandu, a cumparat pentru Bacalaureat 1.200 de camere de supraveghere chineze, dar a platit pentru unele de productie germana. Acuzatiile grave in adresa liderului PAS sunt aduse de fostul procuror al municipiului Chisinau, Ivan Diacov.

- Carlos Ghosn a fost audiat public, marți, pentru prima oara de cand a fost reținut in Japonia in urma cu aproape doua luni. El ceruse acest lucru pentru a afla motivele pentru care arestul sau a fost prelungit, dupa ce anterior negase toate acuzațiile care i-au fost aduse. El și-a declarat nevinovația…

- Șerbanescu spune ca taxa pe lacomie este o masura cu caracter unic dupa 1989. "ROBOR-ului nu i se poate imputa nici macar 20% problema pentru care a fost aplicata acea taxa impusa de guvern. Taxa este complet justificata și este singura masura economica pro- Romania adoptata in ultimii 30 de ani.…

- Conform autoritatilor medicale locale ”Tanarul (...) care s-a prezentat cu simptome incluzand mai ales scaune cu sange si varsaturi nu sufera de Ebola. Este ce arata rezultatul analizelor', au precizat intr-un comunicat autoritatile medicale din regiunea Uppsala (est). El s-a prezentat mai intai…

- Telespectatorii vor avea ocazia sa o vada din nou pe micile ecrane pe Nicoleta Luciu. Aceasta va aparea intr-un serial difuzat de TVR2 in noaptea dintre ani. Nicoleta Luciu vine la „Revelion de Romania”, de la TVR 2. Actrita a acceptat provocarea de a se alatura actorilor din sitcomul „Primaverii”…

- Fortele navale ucrainene acuza Rusia ca a deschis duminica seara focul asupra unor nave din flota lor in Marea Neagra, lovind o nava si ranind un membru al echipajului, relateaza Reuters si AFP. Anuntul a...

- Acuzațiile lui Ilan Laufer la adresa președintelui Klaus Iohannis l-au revoltat pe realizatorul B1 Tv Radu Banciu, care a comentat acest subiect in cadrul emisiunii „Lumea lui Banciu”.Purtatorul de cuvant al Bisericii Catolice, dupa ce Laufer l-a acuzat pe Iohannis de antisemitism: 'Ba, baiatule...Bate…

- Anunțul este facut de reprezentanții ISU Giurgiu, pe pagina oficiala a instituției, vineri seara: ”Astazi, in jurul orelor 17:30 am fost solicitati pentru a interveni la un accident rutier produs in localitatea Bolintin Deal, str. Ithaka, intre un autoturism si un microbuz, in care au fost implicate…