Stiri pe aceeasi tema

- Niculae Badalau a fost primul membru al Guvernului care a dat o replica la noul refuz al președintelui Klaus Iohannis de a-i numi pe Mircea Draghici și pe Lia Olguța Vasilescu la ministerele Dezvoltarii și Transporturilor. Ministrul Economiei a declarat, la emisiunea Punctul de Intalnire, moderata…

- Președintele Klaus Iohannis refuza in continuare sa-i numeasca la Ministerul Transporturilor și Ministerul Dezvoltarii pe Mircea Draghici, respectiv Lia Olguța Vasilescu pe motiv ca premierul Viorica Dancila nu a atașat la dosarele celor doi cazierul judiciar și copiile carților de identitate. Administrația…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis premierului Viorica Dancila scrisoarea in care motiveaza de ce i-a refuzat pe Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici pentru Ministerul Dezvoltarii, respectiv Ministerul Transporturilor.

- "Nu am basca, la urmatoarea propunere imi voi pune basca pentru ca azi am transmis guvernului o copie dupa buletin ca sa se vada ca sunt cetatean roman cu domiciliul aici, cazierul judiciar, declaratia de interese etc. tot ce se stia dinainte avand in vedere cs deja am fost numita prin decret prezidential…

- Lia Olguta Vasilescu, fost ministru al Muncii, a declarat, dupa ce presedintele Iohannis a motivat respingerea sa la Transporturi si Dezvoltare pe motiv ca nu are expertiza, ca nu exista niciun motiv de nelegalitate sau incompatibilitate si ca probabil se va ajunge din nou cu o

- El a evidentiat ca presedintele Iohannis si-a anuntat candidatura pentru un nou mandat si "crede ca poate castiga acest mandat opunandu-se deciziilor CCR si blocand Guvernul". Intrebat ce va face PSD in conditiile in care seful statului a anuntat ca refuza semnarea propunerilor pentru Ministerele…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat vineri ca Guvernul a sesizat la Curtea Constitutionala faptul ca presedintele Klaus Iohannis nu a luat o decizie cu privire la numirea noilor ministri la Transporturi (Mircea Draghici) si Dezvoltare Regionala (Lia Olguta Vasilescu). Dancila a vorbit in deschiderea…

- Mircea Draghici, trezorierul PSD, si Dragos Benea, liderul filialei Bacau, sunt variantele lui Liviu Dragnea pentru Ministerul Transporturilor, sustin surse din PSD pentru Adevarul. Refuzata de Klaus Iohannis la Transporturi, Lia Olguta Vasilescu are mari sanse sa preia Ministerul Dezvoltarii, sustin…