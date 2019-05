Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, concursul Eurovision s-a incheiat cu victoria Olandei. Cantaretul Duncan Laurence a castigat competitia cu piesa "Arcade". In clasamentul finalei desfasurata aseara la Tel Aviv, Olanda a fost urmata de Italia si Rusia. Voturile au fost acordate atat de telespectatori, cat si de juriile…

- Duncan Laurence, reprezentantul Olandei, este castigatorul Eurovision 2019. Artistul, in varsta de 25 de ani, a cucerit publicul si specialistii cu piesa „Arcade“ si marcheaza astfel prima victorie a tarii sale dupa 44 de ani.

- Artisti din 26 de tari vor lupta in finala Eurovision 2019, care se desfasoara in aceasta seara la Tel Aviv. Spectacolul, in cadrul caruia Madonna va sustine un recital, este in direct de TVR, dar il puteti urmari si pe adevarul.ro in format live video.

- EUROVISION 2019. Artistul s-a aratat extrem de mulțumit de ceea ce s-a intamplat pe scena, scrie antena3.ro. „Semifinala a II-a Eurovision a fost ... wooooow ! Pe bune ! Unele momente m-au lasat cu gura cascata! S-o luam pe rand ! Grafica face 75 % din show. Unii artisti nici…

- Marele premiu la Loteria Romana, de 4,7 milioane de euro, a fost castigat cu un bilet jucat de la o agentie din Galati. Castigatorul nu a revendicat inca ... The post Biletul castigator de la LOTO. Agentia norocoasa unde s-a castigat marele PREMIU a mai facut patru milionari in euro appeared first on…

- Luna viitoare, atentia tuturor se va indrepta spre Israel, unde se va desfasura concursul european de muzica Eurovision. Ca de obicei, casele de pariuri au deja si un favorit: Duncan Lawrence, reprezentantul Olandei, este cotat cu cele mai mari sanse de castig.

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce un individ a deschis focul intr-un tramvai din orasul olandez Utrecht, a anuntat politia, potrivit site-ului... The post Mai multe persoane au fost ranite in Olanda, dupa ce un individ a deschis focul intr-un tramvai appeared first on Renasterea banateana .