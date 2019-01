Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic va implini 83 de ani pe 27 ianuarie. Actorul va petrece ziua de naștere alaturi de prieteni, la cinematograful care-i poarta numele. Acesta a postat un mesaj trist pe contul socializare. "Stau și ma intreb de ce s-a schimbat lumea atat de in rau. Aflu din ziare ca mi se pregateste de…

- Acești oameni, indiferent ca au vrut sa schimbe puțin lumea din jurul lor prin cultura, sport sau ajutându-i pe cei nevoiași, au reușit sa devina un exemplu. Nu vom ști niciodata daca au dorit neaparat sa faca asta, cert este ca au reușit. Au reușit sa lase ceva în urma lor și au demonstrat…

- O slujba de duminica de la o mica biserica din Chieti, un oraș din centrul Italiei, s-a incheiat intr-un mod total neașteptat. Preotul și cațiva enoriași au ajuns la spital, dupa ce tamaia ce a fost aprinsa s-a dovedit a fi cu totul altceva.

- Detalii exterioare noiKarl Neuhold, cel care conduce departamentul de Design Exterior de la ŠKODA, explica:Noul limbaj de design trezeste emotii si emana mai mult dinamism, mai multa sportivitate. Automobilele ŠKODA devin acum mult mai atractive ca aspect,…

- Evenimentul rutier in care au fost implicate un autoturism marca Audi și un Seat s-a petrecut marți la amiaza, la intersecția strazilor Octavian Goga cu Marașești. Conform martorilor, șoferul autoturismului marca Audi venea cu viteza dinspre Intim și, la intersecția strazii Marașești cu strada Octavian…

- Ne-am amintit de acel incident dupa ce am vazut stirea cu Volkswagen-ul Touareg (ala mare cat jeep-ul, care nu le are cu masinile) pe care il folosea taticul Dodorel imediat ce a ajuns rector, dupa ce masina fusese primita de „Cuza" de la SRI, prin transfer (o dubiosenie, in fine, dar asta e alta mancare…

- Elicopterul patronului thailandez al lui Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, 60 de ani, s-a prabușit sambata seara langa King Power Stadium dupa meciul cu West Ham, 1-1 (detalii pe larg, AICI). In media și pe rețelele de socializare s-a speculat intens cu privire la persoanele prezente la bordul…

- Expusa pentru prima oara in aer liber, expoziția „Poloneze și romance care au schimbat lumea” va invita sa descoperiți poveștile fascinante a celor 34 de poloneze și romance care au avut curajul de a schimba propria țara, Europa și lumea. Plimbandu-va pe Calea Victoriei din București, o veți putea admira…