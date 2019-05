Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 17 ani abia iși luase permisul de conducere și facea o plimbare singura cu mașina. In acest timp, ii trimitea mesaje iubitului ei pe telefon, iar la un moment dat a pierdut controlul...

- Un tanar din Alba Iulia s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost implicat intr-un accident la Aiud. Trei autoutilitare au fost avariate, iar tanarul, aflat la volanul uneia dintre masini, conducea cu permisul suspendat. Potrivit IPJ Alba, marti, in jurul orei 17.00, la intersecția strazilor Iuliu Maniu…

- Un tanar de 19 ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul fara permis dupa ce politistii rutieri l-au depistat conducand un autovehicul pe un drum european si apoi pe o strada din Braila.

- Duminica, 7 aprilie 2019, in jurul orei 14:30, politistii din cadrul Postului de Politie Cut si Postului de Poliție Pianu de Sus, in timp ce actionau pe Drumul National 67C, in zona comunei Sasciori, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 52 de ani, din Hunedoara. In urma verificarilor…

- Peste 2.240 de soferi au ramas fara permisul de conducere, dupa ce au fost depistati circuland cu viteza excesiva, in perioada 1 - 7 aprilie, cand au avut loc controale in cadrul actiunii TISPOL - Speed. "Politistii rutieri din toata tara au verificat respectarea regimului legal de viteza…

- Un barbat de 35 de ani s-a ales cu dosar penal pentru conducere a unui vehicul fara permis de conducere, fiind dus in fata instantei pentru avizarea cererii de extradare formulate de autoritatile din Marea Britanie, unde este suspectat de comiterea unei infractiuni.

- Vineri dupa amiaza un echipaj rutier din cadrul Poliției orașului Gura Humorului a oprit pentru control pe DJ 177C, din comuna Valea Moldovei, autoturismul condus de un localnic de 43 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, polițiștii au constatat faptul ca barbatul are permisul…

