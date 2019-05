Stiri pe aceeasi tema

- Iesenii sunt asteptati la Aerodromul Alexandru Matei din Iasi pentru cea de-a opta editie Hangariada – singurul festival de arta si zbor din tara si singurul eveniment aeronautic inclus in calendarul oficial al evenimentelor Aeronautice Nationale si Internationale. Vor fi autobuze cu traseu special…

- "PSD vrea sa-i tina in saracie pe oameni, vrea sa-i tina in stare de dependenta. Se bucura atunci cand multi romani care apartin populatiei active pleaca din Romania, pentru ca acesti romani, peste 80 la suta dintre ei, nu voteaza cu PSD, dimpotriva, voteaza cu partidele de dreapta, in special cu…

- Traian Basescu scrie miercuri, într-o postare pe Facebook, ca Liviu Dragnea și premierul ungar Viktor Orban sunt doi politicieni „rataciti prin Europa” care, prin sfidarea summitului de la Sibiu, spera sa primeasca mai multa atentie decât reuniunea de joi a liderilor europeni.…

- ”Primarul de Iași, Mihai Chirica, ales din partea PSD din care, principial, nu-și da demisia ca sa nu-și piarda funcția, scrie acestea pe FB, adresandu-se foștilor lui colegi de partid: "care este de fapt Romania de astazi: Romania celor adunați cu furca de prin crașmele Moldovei sau Romania celor…

- Iesenii sunt asteptati la Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, joi, 9 mai 2019, de la ora 18.00, la Palatul Culturii, la un dublu eveniment organizat in parteneriat cu Asociația Femeilor Creatoare in Arta Plastica din Romania și Fundația „Fildas Art”. Pe simezele Muzeului…

- I..AȘI in Trail, ediția a patra – Barnova, Iași – Primul concurs de trail running din Moldova extracarpatica – Prima competiție romaneasca de trail running, din afara lanțului carpatic, certificata ITRA și calificanta UTMB – Probabil cea mai “verde” competiție de alergare din Romania I..AȘI in Trail…

- Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Oancea a descoperit doua cartușe de vanatoare, intr-un autoturism condus de un barbat cu cetațenie romana și R. Moldova. In data de 01 aprilie a.c., in jurul orei 16.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Oancea – I.T.P.F.…

- Si catolicii din Moldova asteapta cu nerabdare vizita Papei Francisc in Romania de la sfarsitul lunii mai. Peste 600 de moldoveni s-au inscris deja intr-o lista intocmita de Episcopia Romano-Catolica din Capitala, care va organiza un pelerinaj la Iasi, acolo unde capul Bisericii