Stiri pe aceeasi tema

- Dubla lansare de carte de joi, 15 februarie, din Sala de Festivitati a Colegiului "Dragos Voda" din Campulung Moldovenesc, s-a bucurat de o prezenta numeroasa din partea iubitorilor de pictura si literatura. In mijlocul celor care ii iubesc si apreciaza, sotii Filon Lucau si Alina Elena ...

- Supriza de proportii pentru Francisca! Iubitul s-a pregatit ca la carte si a dat-o pe spate, chiar de Valentine's Day! Si se pare ca i-a cam iesit pasenta, caci vedeta a avut o reactie absolut fabuloasa.

- O noua familie de antibiotice a fost descoperita in fragmente de sol, compusii naturali avand potentialul de a combate infectii bacteriene rezistente la alte medicamente de acest tip, potrivit unui studiu realizat de cercetatori americani, publicat in Nature Microbiology, informeaza bbc.com.

- Unul dintre ultimele fragmente ramase ale Manuscriselor de la Marea Moarta a fost descifrate de catre cercetatori israelieni, relateaza BBC. 60 de fragmente mici au construit puzzle-ul care a dezvaluit numele unui festival care marcheaza trecerea dintre anotimpuri. Reconstituirea acestuia…

- O adiere de vant l-a facut pe președintele american Donald Trump protagonistul unui incident stanjenitor. Daca in trecut frizura lui Trump a fost subiect de glume și chiar controverse, vantul puternic i-a expus președintelui american chelia, dand naștere unor noi speculații, scrie The New York Post.

- Autor: Victor Hugo Cu verva și grandoarea specifice romantismului, in acest volum Victor Hugo iși prezinta crezul intelectual și artistic. Este confesiunea unui spirit elevat și avid de nemarginire, pentru care aproape niciun domeniu nu este inaccesibil. Printre multe alte subiecte, scriitorul vorbește…

- Finalul de saptamana trecut a fost unul plin pentru pompierii maramureseni, care, in intervalul 04.02.-05.02.2018, au intervenit in patru situații de urgența. In data de 4 februarie echipa pirotehnica a inspectoratului a ridicat o grenada defensiva din localitatea Leordina. Grenada a fost gasita in…

- Lupta cu kilogramele in plus nu e deloc usoara. Atat existenta lor, cat si razboiul pornit odata cu decizia de a slabi poate duce la o depresie crunta. Din nefericire, mai sunt si cazuri in care apar si alte efecte negative. In aceasta situatie se regaseste Cornelia Rednic, care a dat jos 33 de kilograme…

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite ale Americii ca ''incalca flagrant drepturile omului'' intr-un raport difuzat miercuri in limba engleza de agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, asa-numita ''Carte alba'' a Phenianului cu privire la incalcarile dreptului…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Aeroport Iași au descoperit o carte de identitate falsa in portofelul unei tinere din R. Moldova, aceasta declarand ca o uitase in portofel. La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Aeroport Iași, s-a prezentat…

- Lucrarile de reabilitare a casei fostului premier al Romaniei din perioada interbelica, Iuliu Maniu, au scos la iveala o comoara istorica neprețuita. Lucrarile din toamna anului trecut au decopertat veranda, iar arheologii au anunțat in acest sfarșit de saptamana ca au descoperit o relicva veche de…

- JIBO este un robot gândit pentru întreaga familie. Conectat la diverși senzori din casa, poate controla intensitatea luminii, temperatura din casa și poate sa porneasca la comanda vocala televizorul sau sistemul audio. Este dotat cu tehnologia de recunoaștere faciala și poate sa…

- Mica, dar voinica. Este vorba despre cea mai marunta musca din lume, botezata in cinstea actorului american Arnold Schwarzenegger. Biologii sustin ca structura corpului insectei le-a amintit de musculatura artistului.

- Sapte elevi mai invata in singura scoala din satul Bulzesii de Sus. Localnicii au primit, zilelel trecute, o veste proasta pentru soarta copiilor pe care dascalul Acxente Leucian ii aduce la scoala cu propria masina.

- Noi imagini din interiorul Palatului Buckingham ofera o adevarata lectie de istorie a Familiei Regale britanice, dupa ce, in timpul renovarilor cladirii au fost descoperite pachete de tigari datand in Era Victoriana si bucati din ziare...

- Municipiul resedinta a judetului Olt implineste astazi, ca si Braila, 650 de ani de la prima atestare documentara, fiind pomenit pentru prima data cu acest nume intr-un hrisov emis de domnitorul Vladislav I Vlaicu.

- Descoperita in Maroc, coada de Atlasaurus a fost scoasa la vanzare de Pietra Gallery, specializata in fosile si achizitionata de un cumparator anonim, a declarat pentru EFE Kristina Velfu, responsabila cu presa a galeriei. Cumparatorul va dona 400.000 de pesos (21.505 de dolari) Fundatiei Bancomer pentru…

- UPDATE: Mama fetei, Stela Sorici, a anunțat, acum cateva minute, ca cei doi copii au fost gasiți. Dansa a mulțumit tuturor pentru implicare și susținere. Au disparut doi minori, ambii din Ungheni. Iar parinții cer, cu disperare, ajutor. ”Rog sa ne ajutați sa ne gasim fiica minora, Mihaela Sorici, nascuta…

- Autor: Nikola Tesla Daca geniul ar avea o definitie, aceasta ar fi persoana lui Nikola Tesla si realizarile sale. Lumea datoreaza atat de multe inovatii tehnice unui om despre care stie atat de putine! Volumul autobiografic Inventiile mele vine sa compenseze intru catva aceasta nedreptate – de altfel,…

- Wang Fuman este copilul care a reușit sa „topeasca” intreaga lume cu povestea lui emoționanta. Zi de zi, baiatul merge cinci kilometri pe jos pentru a ajunge la școala, iar asta indiferent de condițiile meteorologice. Baiatul care locuiește intr-o regiune muntoasa din sud-vestul Chinei vrea sa invețe,…

- Ca în fiecare an în data de 15 ianuarie brilenii îi aduc omagiu poetului naional Mihai Eminescu. Biblioteca judeean &rdquoPanait Istrati&rdquo i Muzeul Brilei &rdquoCarol I&rdquo organizeaz manifestri dedicate Zilei Culturii Naionale i omagierii lui Eminescu.Un astfel de eve...

- Daca momentul o cere și mai ești și plantat pa o functie de vaza (vice), da bine sa te adresezi poporului, „nu prin vorba, ci prin carte, ca tare este departe“. Și pac, pe feisbuc. Luat poze, care sa dea bine, se atașeaza un text și gata, hai, ca ne așteapta primaru’, prefectu’, ca e treaba de facut.…

- Profesorul Nicolae Negulescu, de altfel si fost prefect al judetului Constanta, isi asuma sarcina de a alcatui un capitol intitulat "Administratia in Dobrogea veche", prin care urmareste sa scoata in evidenta contributia fiecaruia dintre prefectii care s au aflat la conducerea celor doua judete ale…

- In cadrul acestei rubrici, va prezentam retete culinare vechi, preluate din diferite ''tratate'' de specialitate, precizand, de fiecare data, sursa. Saptamana aceasta, va propunem ''Bors cu peste'' si ''Crap delicios de Nissa'', ambele retete fiind publicate in ''Carte de bucatarie…

- Miercuri seara, in jurul orei 17:45, un trecator a sunat la 112 pentru a anunța ca iese fum dintr-o gaura de canal aflata langa podul Densușianu din Oradea. La fața locului a fost mobilizat un...

- Arheologii israelieni au descoperit vestigiile unei manastiri creștine cu o vechime de 1500 de ani, in centrul țarii, in apropierea orașului Bet Shemesh. Manastirea se remarca, printre alte descoperiri, datorita un mozaic spectaculos cu pasari și frunze.

- Printul Harry al Marii Britanii a renuntat sa participe la traditionala vanatoare regala de Craciun din dragoste pentru logodnica sa, Meghan Markle, o aparatoare a drepturilor animalelor, informeaza voici.fr.

- E la fel de greu de spus ce fel de imagini convoaca termenul de bestseller, cum e sa recomanzi cuiva o carte buna – cel putin pentru mine. Cand cineva se gandeste la o carte buna, de cele mai multe ori se gandeste la prestigiu, la aprecierea de care se bucura din partea institutiilor literare... Read…

- Cand mergi la sala nu este nevoie sa apelezi la o coafura prea elaborata, deoarece se va strica foarte usor. Stilul ales trebuie sa fie practic si sa nu te incomodeze in timpul antrenamentului. Dar cum poti avea un look impecabil dupa sala?

- Horoscop Legenda spune ca in aceasta zi, cu o saptamana inaintea solstitiului de iarna, dacii se strangeau la Rumi Dava, cetatea secreta, un fel de Vatican, sau Delphi al tracilor. Localizarea cetatii misterioase este incerta. Legenda spune ca “acolo drumul se oprea in munte”.

- Reprezentantii ITM si Antifrauda impreuna cu inspectorii CJPC au depistat mai multe nereguli la o patiserie clandestina din Piata Grivitei. Inspectorii au descoperit produse alimentare pastrate in conditii improprii si produse expirate.Patiseria nu are un punct de lucru declarat. Inspectorii au sanctionat…

- Constatari neașteptate ii așteapta uneori pe oamenii atenți in Chișinau. De exemplu, recent, istoricul Iuri Șveț a gasit un fragment dintr-o piatra funerara chiar pe strada – o piatra ingropata in sol pe strada Serghei Lazo, intre strazile Columna și Alexandru cel Bun. Pe fragmentul pietrei funerare…

- Am descoperit recent o carte de bucate din anii interbelici. Maria Pârvulescu, directoarea revistei "Femeia satelor", care aparea la Timișoara între 1934-1939, publica o carțulie în care-au încaput fix 100 de rețete

- Oamenii de stiinta au descoperit cea mai veche gaura neagra supermasiva descoperita vreodata, care ar avea de 800 de ori masa Soarelui nostru si s-ar fi format la 690 de milioane de ani dupa Big Bang, relateaza Courrier International si post-gazette.com. Gaura neagra, numita ULAS J1342+0928, a fost…

- Restauratorii de arta din Spania au descoperit, recent, ceea ce pare a fi o capsula de timp improvizata intr-o statuie care-l portretizeaza cu Iisus Hristos rastignit. Mesajul din trecut a fost scris in secolul al XVIII-lea si depus intr-un loc mai neobisnuit: partea dorsala a statuii.

- Ministrul de interne, Carmen Dan a fost prezent la o lansare a unei carții - „O viața pierduta pentru Sistem” - ce va fi difuzata cu „Evenimentul zilei”. Autorul carții, Iulian Surugiu, președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție (SNAP) a decis sa doneze toți banii stranși la acest eveniment…

- Localul English Pub din Lugoj (Str. 20 Decembrie 1989, nr. 5, et. 1) va gazdui sambata, 9 decembrie, de la ora 18.30, lansarea volumului “600.000”, cea de-a 9-a carte publicata de Grigore Cartianu. "Subtitlul lucrarii este edificator: “Fenomenul #Rezist. Povestea celei mai ample rezistente civice din…

- Incepand cu data de 6 decembrie 2017, in Sala Cavalerilor a Castelului Karolyi, Direcția de Cultura Carei și Centrul de Promovare a Turismului Cultural grof Karolyi, deschide o carte de condoleanțe in memoria Majestații Sale Regele Mihai I, care va fi pusa la dispoziția publicului pana la sfarșitul…

- La Muzeul Național al Literaturii Romane din București s-au decernat premiile Galei APLER (Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din Romania) pentru anul editorial 2016, iar doi dintre premianții care au primit distincțiile pentru Cea mai buna editura a anului 2016 și Graficianul anului sunt…

- Cei 65 de imigranți prinși in noapte de 27 spre 28 noiembrie pe o ambarcațiune din Marea Neagra au solicitat acordarea unei forme de protecție internaționala din partea statului roman, informeaza un comunicat al Inspectoratului General pentru Imigrari redat de ...

- In prezent, este un loc in dezvoltare, plin cu depozite, dar acum mai bine de 2.000 de ani, in Epoca Fierului, locuitorii tineau ceremonii si festivitati, conform descoperirilor arheologilor care au scos la iveala o colectie de artefacte, dintre...

- Universitatea din Oradea nu a mai luat nicio carte noua din 2014. Potrivit ebihoreanul.ro, in ultimii trei ani, singurele volume care au ajuns la Biblioteca Universitatii din Oradea au fost cele provenite din donatii si tezele de doctorat. Abia in octombrie anul acesta, Universitatea din Oradea a…

- Casa de Moda Ellis by Eli Laslean readuce in zilele noastre moda Greciei preistorice prin intermediul unei prezentari de moda epice, miercuri, de la ora 17, in mansarda B2 a Bastionului Theresia. Colecția vestimentara ce poarta semnatura aradencei a fost gandita și creata sa reproduca mai…

- Grigore Cartianu iși lanseaza la Turda noua sa carte: “600.000” – povestea fenomenului #Rezist Hotelul SunGarden Salin din Turda (Str. Clujului, nr. 71) va gazdui sambata, 2 decembrie, de la ora

- Mutarea a fost precedata de o slujba de Requiem tinuta de catre episcopul de Iasi, Preasfintitul Petru Gherghel, alaturi de episcopul auxiliar, PS Aurel Perca, si preotii din catedrala. Pr. Francisc Anton Tasso de Savona, Italia, a murit in ceea ce catolicii numesc „faima de sfintenie" la Rachiteni.…

- Jaroslaw Kaczynski, cel mai puternic politician din Polonia, a starnit din nou valva dupa ce, vineri, in timpul sedintei parlamentare in care se discuta despre reforma justitiei, a fost surprins in forul legislativ citind o carte despre pisici, relateaza Politico.eu si Deutsche Welle.

- Astronomii au facut o dezvaluire șocanta pe suprafața soarelui. Aceștia au observat o gaura imensa in atmosfera superioara a stelei gigant care face posibila existența vieții pe Pamant.

- Lidia Bodea, directorul general Humanitas, și-a anunțat, azi, demisia din funcția de membru al Comitetului Director al Asociației Editorilor din Romania, in semn de protest fata de lansarea vineri, la Targul International de Carte de Invatatura Gaudeamus, a cartii lui Dan Voiculescu.

- Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local (CL) au muncit din greu sa verifice si sa aprobe sute de dosare apartinand familiilor care au depus cereri la Primaria municipiului Galati pentru atribuirea unei locuinte aflate in administrarea Consiliului Local Galati, urmand ca in sedinta CL…