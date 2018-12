Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de luni spre marți, la o casa situata in Sanmihai Roman. Pompierii au intervenit pentru lichidarea focului in jurul ... The post Casa cuprinsa de flacari, in județul Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- Pompierii intervin joi seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit in interiorul unei camere dintr-o gospodarie din Galda de Jos. Potrivit ISU Alba, arde in interiorul unei camere, intr-o gospodarie din localitatea Cetea, comuna Galda de Jos. ”Fara victime”, anunța ISU Alba. Intervin mai mulți pompieri.

- O casa de locuit de la Rapa Roșie, Sebeș, a fost cuprinsa, duminica, de flacari. „Garda Sebes intervine pentru stingere cu trei Autospeciale si noua subofiteri in mun. Sebes zona Rapa Rosie”, informeaza ISU ALBA. Incendiul a cuprins o casa de locuit. Revenim cu detalii

- Pompierii vranceni au intervenit, astazi, pentru lichidarea unui incendiu deosebit de periculos in comuna Nanesti. Pe un camp din localitate au ars doua tractoare si o remorca ce avea un vas incarcat cu aproximativ 3 tone de combustibil. Nu au fost inregistrate victime. Pompierii militari din Vrancea…

- Pompierii militari intervin, marți seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un șopron aparținand unui imobil situat pe strada 8 Aprilie din municipiul Sebeș. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba: „șapte pompieri intervin cu doua autospeciale pentru stingerea flacarilor.…

- Garda Blaj a intervenit, luni, in jurul orei 15.00, cu o autospeciala și cinci subofițeri pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata pe raza localitații Craciunelu de Jos. „Garda Blaj intervine cu o autospeciala și cinci subofițeri la un incendiu de vegetație uscata in localitatea Craciunelu…

- Pompierii au intervenit, marți seara, pentru stingerea unui incendiu la o centrala pe lemne aflata langa o casa de locuit, in Presaca Ampoiului. ISU Alba a anunțat ca au intervenit o autospeciala și șase pompierii. Nu a fost pericol de extindere sau persoane ranite.

- Garda de intervenție Sebeș a intervenitn in cursul serii de ieri, 4 octombrie 2018, pe raza localitații Șibot, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o rulota amplasata intr-un saivan. Pompierii militari au acționat cu doua autospeciale de intervenție. Ca urmare a acestui incendiu, a ars rulota…