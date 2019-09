Stiri pe aceeasi tema

- Un șoferul a intrat cu mașina in holul cladirii Trump Plaza din New Rochelle, New York, SUA. Imediat dupa incident, barbatul care a produs accidentul a luat un loc pe o canapea. In urma incidentului, mai...

- Șoferul a intrat cu mașina in holul cladirii Trump Plaza din New Rochelle, New York, SUA. Imediat dupa incident, barbatul care a produs accidentul a luat un loc pe o canapea. In urma incidentului, mai mulți oameni au fost raniți, dar niciunul nu se afla in pericol, transmite CBS. Reporterul Tony Aiello…

- Un baimarean de 35 de ani, care conducea un autoturism dinspre Dumbravita spre Baia Mare, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune frontala cu o autoutilitara condusa de un barbat de 64 de ani. In urma impactului, autoturismul care a patruns pe contrasens a fost proiectat intr-un alt autoturism.…

- Donald Trump a promulgat o lege care garanteaza un ajutor medical pe viata pompierilor si altor salvatori care s-au imbolnavit dupa ce au participat la operatiuni de cautare si degajare, la New York, dupa 11 septembrie 2001, dand asigurari ca a petrecut, la

- Donald Trump a angajat o procedura in justitie cu scopul de a impiedica o comisie parlamentara condusa de catre democrati sa obtina declaratiile sale fiscale la New York, unde se afla sediul Trump Organization, conglomeratul din care fac parte activitatile sale imobiliare, relateaza Reuters, conform…

- 'Ma tem ca USS Boxer a doborat una din propriile drone, din greseala', sustine Araghchi intr-un mesaj scris in limba engleza pe Twitter, facand referire la nava amfibie care, potrivit presedintelui american Donald Trump, a doborat o drona iraniana joi deasupra stramtorii Ormuz.'Nu am pierdut…

- Paul Manafort, in varsta de 70 de ani, una dintre primele persoane inculpate de catre procurorul special Robert Mueller, insarcinat cu ancheta rusa, a sosit joi la un tribunal din Manhattan incatusat si purtand o uniforma albastra de detinut.El a fost inculpat de 16 capete de acuare suplimentare…

- Statul american New York a aprobat miercuri una dintre cele mai ambitioase legi de pe planeta in privinta reducerii gazelor cu efect de sera, in contrast cu politica de negare a modificarilor climatice promovata de Donald Trump, care a anulat definitiv, in aceeasi zi, programul anti-carbune demarat…