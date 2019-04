Stiri pe aceeasi tema

- Maddie Peters, o stewardesa a companiei aeriene American Airlines, se afla la bordul cursei Phoenix-Dallas, cand din greșeala a varsat o tava cu bauturi, printre care și cafea, pe unul dintre pasageri. Doar ca acesta era chiar Doug Parker, CEO-ul companiei respective. In urma incidentului, se aștepta…

- TAROM risca sa intre in faliment de la 1 octombrie, in conditiile in care are doar 9 milioane de euro in cont si salarii de plata de 3 milioane de euro lunar, avertizeaza Alin Burcea, prim-vicepresedinte ANAT. Operatorul aerian national il contrazice, insa.

- Cantaretul canadian Justin Bieber a negat, marti, ca ar mai fi interesat de fosta lui iubita, cantareata Selena Gomez, la o zi dupa ce a anuntat ca se retrage temporar din viata artistica pentru a se concentra asupra familei. "Am iubit-o si o iubesc pe Selena, mereu va avea loc in inima mea, dar sunt…

- Edwin Van der Sar, 48 de ani, managerul sportiv al celor de la Ajax Amsterdam, a comentat in aceasta dimineața interesul lancierilor pentru Razvan Marin, 22 de ani, mijlocașul celor de la Standard Liege. „Da, cautam un inlocuitor pentru Frenkie De Jong. Aveam mai mulți jucatori in minte, iar Marin poate…

- Dorian Popa a avut prima reacție dupa ce aseara Instagram și Facebook a picat. Fanii l-au intrebat imediat daca a avut pierderi financiare, in urma problemelor care au durat cateva ore, avand in vedere miile de followersi pe care ii are pe saptamana. „Nu prea a avut cum sa ma afecteze pentru ca din…

- Pasageri din peste 30 de tari se aflau la bordul avionului Boeing 737 MAX al companiei Ethiopian Airlines, care s-a prabusit duminica dimineata la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Addis Abeba, a anuntat directorul general al companiei aeriene, Tewolde Gebre Mariam, citat de agentiile…

- Mira a fost implicata in urma cu un an jumatate intr-un accident de mașina destul de grav petrecut pe Valea Oltului. Artista se afla intr-o deplasare alaturi de colegii sai din trupa DJ Project, toți fiind raniți destul de serios. Mira, in varsta de 23 de ani, a ajuns de urgența la spital in urma accidentului…

- Alina Pușcaș a vorbit despre perioada in care a ramas insarcinata cu cel de-al treilea copil. Indragita prezentatoare de televiziune a explicat ca nu a fost o sarcina nici pe departe planificata, mai ales ca in acea perioada lua anticoncepționale. Alina Pușcaș, in varsta de 33 de ani, este insarcinata…