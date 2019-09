Stiri pe aceeasi tema

- A mers la cumparaturi si a gasit, intre rafturi, un portmoneu in care se aflau suficienti bani pentru a-si achita contravaloarea produselor din cosul de cumparaturi. Nu s-a gandit nicio clipa ca orice bun gasit trebuie restituit sau predat politiei. Este vorba despre o femeie de 54 de ani, din Borsa,…

- La data de 13 septembrie 2019, polițiștii din Sebeș au fost sesizați de catre reprezentanta unui magazin de telefoane mobile din municipiu, cu privire la faptul ca, din magazin, a fost furat un telefon in valoare de 500 de lei. In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au identificat-o pe o femeie…

- O femeie de 34 de ani și un barbat 28 se ani au fost reținuți de polițiștii ieșeni, banuiți ca au furat dintr-o casa 200 000 de lei, ceasuri și parfumuri. Femeia este fosta soție a barbatului jefuit, in casa caruia a intrat cu actualul iubit și un alt barbat, inca neidentificat, potrivit Mediafax.Polițiștii…

- O femeie din Cluj este banuita ca și-ar fi exploatat nepoatele, de 12 și 17 ani, prin obligarea la practicarea cerșetoriei. De asemenea, nora acesteia, o femeie de 29 de ani, cu capacitatea de a munci, este banuita ca ar fi apelat in mod repetat la mila publicului, folosind in acest scop prezența a…

- Intamplarea a avut loc miercuri, in Parcul Crang din Buzau. Cei doi copii se jucau in apropierea sediului unei societați care se afla in subordinea Consiliului Local Municipal. La un moment dat, copiii au dat mingea peste gard, in curtea societații din Crang. Micuții au intrat pentru a o recupera, dar…

- O femeie din Moreni este cercetata de politisti pentru entru incalcarea prevederilor legale privind armele si munitiile. Aceasta este acuzata ca detine la domiciliu, fara drept, o arma neletala supusa autorizarii.

- O femeie din comuna Padeș a cerut ajutorul polițiștilor, marți, anunțand ca fiica sa a plecat luni de acasa și nu s-a mai intors. Adolescenta a fost pusa in urmarire, iar dupa cateva ore a revenit la domiciliu. Oamenii legii au stabilit ca minora ar fi plecat de acasa, dupa o cearta cu mama…

- Femeie de 30 de ani, din Hunedoara, cercetata de polițiști pentru FURT. A sustras un costum barbatesc in valoare de 300 de lei dintr-un ... The post Femeie de 30 de ani, din Hunedoara, cercetata de polițiști pentru FURT. A sustras un costum barbatesc in valoare de 300 de lei dintr-un magazin din Alba…