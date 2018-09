O dietă bogată în carbohidraţi ajută la slăbit (studiu) Dietele bogate in carbohidrati contribuie la reducerea greutatii corporale si a cantitatii de grasime si imbunatatesc totodata functia insulinei, sugereaza un studiu publicat in jurnalul Nutrients, citat marti de APP. Carbohidratii complecsi contin in mod natural o cantitate importanta de fibre alimentare, ce se regasesc in alimentele din surse vegetale si ofera un plus de volum in cadrul dietei fara a aduce insa si un aport mai mare de calorii. Studiul, condus de organizatia nonprofit Physicians Committee for Responsible Medicine, a demonstrat ca o dieta bazata pe plante, bogata in carbohidrati,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai sanatoase legume, prietena cea mai buna a siluetei perfecte și dușmanul de temut al kilogramelor in plus, este ceapa roșie. Nutriționiștii o recomanda in special celor ce iși doresc sa slabeasca in zona abdomenului, insa aceasta poate avea numeroase beneficii pentru corpul tau.

- Mariah Carey a reușit sa slabeasca spectaculos, lucru facut posibil de catre o dieta pe care o respecta cu strictețe. Nu este nimic complicat – din contra, oricine ii poate urma exemplul și poate ajunge la silueta ideala prin aceste metode.

- Corpul uman are nevoie de vitamina B12 pentru a produce celulele rosii din sange, nervi, ADN, plus alte functii. Un adult ar trebui sa primeasca 2,4 micrograme pe zi. La fel ca cele mai multe vitamine, B12 nu poate fi produsa de catre organism, poate fi obtinuta din alimente sau suplimente. Si aici…

- Esențiale in alimentația ta atunci cand vrei sa slabești sunt, fara doar și poate, lamaile. Avand un aport bogat de vitamina C, lamaile nu doar ca intaresc sistemul imunitar, dar ajuta la eliminarea toxinelor din organism, fapt pentru care vei slabi rapid.

- Optand pentru o dieta combinata și un program de exerciții zilnice poți obține un organism sanatos, o musculatura puternica și dezvoltata armonios. Un regim alimentar adecvat conține carbohidrați, calorii și o cantitate considerabila de legume și fructe.

- O echipa de arheologi din Bucuresti si Buzau lucreaza timp de o luna pe santierul de la Carlomanesti, sit care in ultimii 15 ani le-a oferit istoricilor informatii importante despre modul de viata al locuitorilor de la Curbura Carpatilor, despre ocupatia si mestesugurile pe care le stapaneau. Necropola…

- Dietele sunt in general indicate de nutriționiști. Ei sunt principalii experți in ceea ce privește nutriția adaptata unui anumit organism. Dar, inainte de inițierea unei diete nutritive, trebuie sa respectam anumiți parametri, astfel incat sa putem obține cele mai bune rezultate.

- Alina Eremia este una dintre cele mai populare vedete din showbizul autohton și trebuie sa se ridice la inalțimea așteptarilor fanilor ei. Vedeta face mult sport pentru a se menține in forma, dar are mare grija și la alimentație, mai ales dupa ce a reușit sa slabeasca zece kilograme. (Citește și: Alina…