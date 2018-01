Stiri pe aceeasi tema

- O barca de mare viteza a explodat in Thailanda. Ambarcațiunea. in care se aflau 31 de pasageri, a explodat, duminica, in fata insulei Phi Phi Le, din Thailanda. 14 turisti si doi membri ai echipajului au fost raniți. Sase dintre raniti sunt in stare grava, conform Reuters. In ambarcatiune se aflau…

- Cel putin opt persoane au murit si alte 50 au fost ranite in urma unui incendiu care a izbucnit in noaptea de sambata spre duminica intr-un centru de agrement din nordul Portugaliei, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Incidentul s-a produs in localitatea Vila…

- Sase persoane au fost ranite într-o explozie produsa duminica într-un complex de locuinte din apropierea orasului Milano, din nordul Italiei, relateaza agentia de presa ANSA, citata de Reuters. Doua apartamente de la ultimul etaj al unui bloc din oraselul Sesto San Giovanni…

- Cel putin 29 de persoane au murit, iar altele au fost ranite în urma furtunilor produse în ultimele zile în Madagascar. Partea de est a Madagascarului a fost afectata grav în ultimele zile, ciclonul degajând rafale de vânt cuprinse între 140 si 190…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local, potrivit

- Opt persoane au fost ranite dupa un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter produs in aceasta seara in vestul Iranului, a anuntat televiziunea iraniana, citata de Reuters. Mai multe persoane sunt ranite. Doua dintre victime au fost transportate la spital. ...

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Cel putin 23 de persoane au fost ranite in urma unui incendiu izbucnit, marti, intr-o cladire de apartamente situata in cartierul Bronx din orasul american New York, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Cel putin 15 persoane au fost ucise si 13 ranite intr-un atac sinucigas comis in cursul unor funeralii, in estul Afganistanului, au anuntat autoritatile locale, relateaza AFP. „Bilantul cel mai recent a ajuns la 15 morti si 13 raniti”, a declarat Attaullah Khogyani, purtatorul de cuvant al guvernatorului…

- Un incident grav a avut loc astazi in nord-estul Moscovei dupa ce un autobuz a intrat in plin in oamenii care așteptau in stație. In urma accidentului, trei persoane au fost ranite. Acesta este al doilea accident care a avut loc in Moscova, avand in vedere ca un alt autobuz plin cu pasageri…

- Asistentele medicale de la maternitatea unui spital din capitala Thailandei i-au costumat, joi, pe nou-nascuti in catelusi pentru a celebra, cu doua luni inainte, inceperea Anului Cainelui, relateaza Reuters. Asistentele din cadrul Paolo Memorial Hospital au imbracat bebelusii cu scutece…

- ''O deflagratie a avut loc catre ora locala 18,30 (15,30 GMT) intr-un supermarket de pe bulevardul Kondratiev din Sankt Petersburg. Potrivit primelor informatii, exista mai multi raniti'', a indicat politia intr-un scurt comunicat, potrivit Agerpres. Citeste si Accident ingrozitor in Rusia,…

- Cel putin 39 de persoane au fost ranite in urma exploziei accidentale a unor artificii in cursul unui festival in Ajunul Craciunului, intr-un oras din centrul Cubei, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Un accident nefericit cu artificii s-a produs noaptea trecuta in Remedios",…

- Accident mortal pe Calea Baciului din Cluj-Napoca. Tragedie in prima zi de Craciun. Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier, iar una a decedat. Vinovat de producerea accidentului este un tanar de 21 de ani. Autoturismul marca BMW, inmatriculat in Cluj, condus de un tanar de 21 de ani din…

- Un seism cu magnitudinea de 5,2 grade s-a produs joi seara in provincia Kerman din sud-estul Iranului, in urma caruia au fost ranite cel putin 23 de persoane, a anuntat televiziunea de stat iraniana, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Mai multe persoane au fost ranite luni in urma deraierii unui tren de pasageri al companiei Amtrak pe un pod situat peste o autostrada din statul american Washington (nord-vestul SUA), relateaza Reuters si AFP, citand media locale. Accidentul s-a produs in localitatea DuPont, la nord de orasul Olympia,…

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranitw, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne,…

- Doua persoane au murit si alte cateva a fost ranite dupa ce au fost injunghiate de catre un individ in orasul olandez Maastricht, potrivit Politiei locale, a relatat agentia de stiri De Telegraf, citata de site-ul cotidianului The Independent. ”Doua persoane murit si alte cateva au fost ranite dupa…

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranite, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne.…

- Autoritatile din municipiul Buzau au activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante. Conform informatiilor…

- Accidentul a avut loc in jurul orei 02.30, pe Podul Timpuri Noi, dupa ce o masina a Jandarmeriei in care se aflau patru jandarmi a fost lovita de un atoturism. In urma impactului, au fost raniti patru jandarmi si soferul autoturismului, unul dintre jandarmi fiind in stare mai grava. Cei cinci raniti…

- Departamentul Politiei din New York (NYPD) a anuntat luni pe Twitter ca intervenea in urma unor informatii cu privire la o explozie de origine necunoscuta in centrul cartierului Manhattan, la intersectia 42nd Street cu 8th Avenue, relateaza Reuters.

- In accident au fost implicate 3 autoturisme. In urma carambolului, masinile au fost transportate pe platforma pentru ca erau grav avariate. Cei șase raniți au fost transportați la spital pentru a primi ingrijiri medicale.Niciunul dintre cei șase raniți nu este in pericol de moarte, dar…

- Inundatiile puternice au ucis 15 persoane si au afectat peste 900.000 de oameni care traiesc in provinciile din sudul Thailandei, au anuntat marti reprezentantii Departamentului de Prevenire si Atenuare a Dezastrelor Naturale, citati de agentia de presa Xinhua. Chayapol Thitisak, directorul general…

- Aproximativ 800.000 de persoane sunt afectate de inundațiile de la inceputul saptamanii și care au cuprins deja zece provincii din sudul Thailandei, cu condiții critice deja in Songkhla, provincia cu cel mai mare numar de sinistrați.

- Un tren de pasageri a deraiat miercuri in provincia spaniola Sevilla, 21 de persoane fiind ranite, intre care una grav, au anuntat serviciile de urgenta din Andaluzia, relateaza Reuters. Trenul se deplasa intre Malaga si Sevilla si a deraiat in orasul Arahal din cauza conditiilor nefavorabile provocate…

- Un grup islamist din Pakistan a spus ca va renunta la protestele de la nivel national dupa ce guvernul a acceptat cererile sale si ministrul justitiei si-a dat demisia, dupa ce protestele si ciocnirile din weekend dintre manifestanti si politsiti au maralizat orasele mari, relateaza Reuters.

- Cel putin 21 de persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite in Irak intr-un atac sinucigas cu masina-capcana in apropiere de o piata aglomerata din orasul Tuz Khurmatu, la sud de Kirkuk, au anuntat marti surse medicale si de securitate citate de Reuters si AFP.

- Cel putin 15 persoane au murit si alte cinci au fost ranite, duminica, intr-o busculada produsa in timpul distribuirii de ajutoare alimentare in localitatea Sidi Boulaalam, din Maroc, a declarat Ministrul de Interne, relateaza Reuters.

- Accidentul s-a produs pe o strada de la marginea orasului Drobeta-Turnu-Severin. Doua tinere au fost lovite dupa ce un teribilist a pierdut controlul volanului si s-a urcat cu masina pe trotuar. Alte doua batrane, dar si o mama cu un copil se aflau la fata locului. Soferul a fugit dupa accident…

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident produs luni pe DN 1, intre Alba Iulia si Sintimbru, si in care au fost implicate doua autoturisme si un microbuz de calatori. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Alba, comisar Luminita Prodan, soferul unui autoturism…

- Un accident rutier grav a avut loc, luni dimineața, in judetul Constanta, dupa ce un autoturism si un microbuz s-au ciocnit. Un barbat a murit si alte cinci persoane au fost ranite in accidentul rutier. Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambulanta, cadrele medicale au fost solicitate sa intervina…

- Trei automobile au fost implicate, vineri dupa-amiaza, int-un accident rutier pe DN 2, pe raza localitatii buzoiene Posta Calnau in urma caruia au rezultat patru persoane ranite, dintre care doua incarcerate. "Din primele informatii, un automobil a lovit un alt automobil care a fost proiectat pe…

- Patru persoane, intre care se afla si o gravida in cinci luni, au fost ranite luni dupa-amiaza intr-un accident rutier care a avut loc in zona hotelului Rozmarin din Predeal, pe DN1, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, potrivit…

- Patru persoane și-au pierdut viața și mai multe au fost ranite cand un camion militar și un tren de pasageri s-au ciocnit joi dimineața in timpul unui exercițiu militar in sudul Finlandei, au informat poliția și armata, relateaza Reuters. Potrivit unor surse din cadrul poliției, trei…

- Cel putin 27 de persoane si-au pierdut viata si alte 35 au fost ranite intr-o explozie, urmata de un incendiu, la o fabrica de artificii dintr-o zona de la sud-vest de capitala indoneziana Jakarta, au indicat joi media locale, relateaza Reuters, DPA, Xinhua, scrie agerpres.ro. In imaginile…

- Cateva persoane au fost ranite sambata in orașul german Munchen de un barbat inarmat cu un cuțit, a anunțat poliția germana intr-un mesaj difuzat pe Twitter, adaugand ca atacatorul este cautat, relateaza Reuters. Poliția a cerut populației din orașul german sa ramâna…

- Un atac cu bomba soldat cu 18 raniti a fost comis in provincia sudica turca Mersin, informeaza Reuters. 17 dintre raniti sunt ofiteri de politie, arata sursa citata. Autoritatile au anuntat ca atacul este unul terorist si ar fi fost comis de militantii kurzi.

- 12 persoane au fost ranite in explozia unei bombe la trecerea unui vehicul de politie marti la Mersin, un important oras port in sudul Turciei, informeaza Reuters si AFP, citand canale de televiziune si agentii de presa turce, conform Agerpres.ro. Primarul din Mersin, Burhanettin Kocamaz, a declarat…

- Cinci persoane au fost ranite, marti dimineata, in urma unui accident rutier in care au fost implicate trei masini, una dintre acestea intrand intr-un stalp, pe podul peste raul Olt din zona localitatii Slatioara, scrie NEWS.RO.Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a…

- O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite dupa ce au fost injunghiate, luni seara, in statia Parsons Green din Londra. Un individ inarmat cu un cutit a atacat mai multe persoane din statia de metrou, la o ora de varf (19.35 ora Romaniei). Zona a fost imediat izolata de fortele de ordine. Potrivit…