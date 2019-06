Numărătoare paralelă, alegeri 26 mai. Daniel Zamfir a izbucnit ''La un moment dat, ni s-a cerut sa trimitem procesele verbale in vederea unei numaratori in paralel, nu știu ce s-a intamplat. Daca nu s-a facut numaratoarea paralela este o mare eroare. Nu trebuie lasat așa. Pe langa faptul ca avem o justiție secreta, constat ca și alegerile sunt secrete. Este de neacceptat. Pana la urma, s-au atacat cei doi piloni fundamentali ai democrației: justiția și alegerile libere. In justiție, am vazut faptul ca avem protocoale secrete, deci justiție secreta și acum vad ca avem și alegeri secrete, care sunt controlate de catre un serviciu secret”, a zis Daniel Zamfir… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

