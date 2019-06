Numărătoare inversă pentru Festivalul Europalia Editia a 27-a a Festivalului EUROPALIA, care va incepe la 1 octombrie 2019 si in cadrul careia Romania are (in premiera!) statut de invitat de onoare, a fost anuntata pe 6 iunie 2019, la ora 11.00, la Palatul Egmont din Bruxelles, sediul Ministerului belgian de Externe. Programul Romaniei la Festivalul EUROPALIA a fost enunțat in cadrul unei conferințe de presa la care au fost prezenți ministrul belgian al Afacerilor Externe, Didier Reynders, ministrul roman al Culturii si Identitatii Nationale, Valer-Daniel Breaz, presedinte EUROPALIA International, Contele Jacobs de Hagen, si presedintele Institutului… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

