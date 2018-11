Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, care si-a preluat mandatul miercuri, a dat asigurari cu privire la onorarea angajamentelor asumate de Romania, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Potrivit sursei citate, Ciamba a preluat…

- Noul ministru delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba (FOTO), depune miercuri, 14 noiembrie, la ora 10.00, juramantul de investitura la Palatul Cotroceni, dupa ce președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de numire. Premierul Viorica Dancila a anuntat, la finalul sedintei Biroului Permanent…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, la finalul sedintei Biroului Permanent National al PSD, ca secretarul de stat in MAE George Ciamba a fost propus sa ocupe functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene in locul lui Victor Negrescu, care a demisionat. Ea a precizat ca demisia lui Victor Negrescu…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul de numire a lui George Ciamba in functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene. Totodata, seful statului a semnat si decretul pentru constatarea vacantei unei functii de membru al Guvernului prin demisia lui Victor Negrescu, cel care ocupa…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretul pentru numirea lui George Ciamba in funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene. De altfel, șeful statului spunea ca va lua o decizie rapida in cazul lui Ciamba, in condițiile in care Romania se pregatește sa preia presedinția Consiliului UE și nu…

- Biroul Permanent National al PSD s-a reunit, marti, la Parlament avand pe ordinea de zi propunerea unor candidati pentru functia de ministru al Educatiei Nationale si pentru functia de ministru delegat al Afacerilor Europene. Surse social-democrate precizau luni ca secretarul de stat din MAE,…

- Biroul Permanent National al PSD se reuneste, marti, avand pe ordinea de zi propunerea unor candidati pentru functia de ministru al Educatiei Nationale si pentru functia de ministru delegat al Afacerilor Europene. Surse social-democrate precizau luni ca secretarul de stat din MAE, George Ciamba,…

- Secretarul de stat din MAE, George Ciamba, este o varianta luata in calcul de premierul Viorica Dancila pentru functia de ministru delegat pentru Afaceri Europene, au declarat luni, pentru MEDIAFAX, surse guvernamentale.