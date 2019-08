Ocean Viking, succesoare a Aquarius si care navigheaza sub pavilion norvegian, a ridicat ancora duminica seara din portul francez Marsilia si a pornit catre Libia. Conform ONG-ului SOS Mediterana, cei 85 de migranti au fost recuperati la circa 60 de mile marine de coastele Libiei de pe o barca de cauciuc aflata ''in pericol in apele internationale''.

Nu este clar deocamdata incotro se indreapta in prezent nava cu migrantii la bord, dar de obicei ambarcatiunile ONG-urilor care desfasoara astfel de operatiuni incearca sa debarce migrantii in Italia sau Malta. La Roma, ministrul de interne…