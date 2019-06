Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a fost surprins ieri de paparazzi ieșind cu doua plase burdușite cu teancuri dintr-o banca. Acompaniat de omul de incredere Ionuț Luțu, Becali n-avea cum sa nu atraga privirile la ieșirea din sucursala bancii din Dorobanți. ...

- Vilele copiilor primarului Timișoarei au fost construite dupa o serie de ilegalitați comise de administrația condusa de Nicolae Robu. PRESSALERT.ro a pus cap la cap toate informațiile și documentele, rezultatele contrazicand declarația lui Robu de acum trei zile, dupa ce DNA s-a dus sa ridice documente…

- Imagini exclusive cu deputatii blocului politic ACUM au fost facute publice de postul national de televiziune Moldova 1. Membrii binomului PAS - PPDA au fost surprinsi cum fac selfie prin plenul parlamentului.

- O noua avertizare meteo a fost emisa, marti-seara, vizand vant puternic, fulgere si precipitatii abundente, in urmatoarele ore... The post Imagini spectaculoase! Fulgere si un curcubeu, pe cerul Timisoarei appeared first on Renasterea banateana .

- Imagini apocaliptice au putut fi surprinse, ieri, deasupra orasului Brad, din judetul Hunedoara. Localnicii s-au speriat la vederea unor nori imensi pe cer, ce pareau ca se rasfrang asupra locuintelor din zona.

- Imagini incredibile au fost surprinse in Arad! Doi tineri au fost surpinși de un trecator in timp ce abia se mai puteau mișca, vizibil afectați de drogul deja cunoscut in Oradea și Timișoara.

- Florile si ornamentele vegetale care mai de care mai fastuoase acapareaza, incepand de vineri, cele trei piete cetrale ale Timisoarei... The post Feerie cromatica si parfum imbietor in centrul Timisoarei. Imagini superbe! appeared first on Renasterea banateana .

- Ana Maria Branza si Pavel Popescu sunt dovada vie a faptului ca timpul trece, dar pe chipurile unora nu se vede deloc acest lucru. Cand vine vorba de relatia dintre parteneri, cei doi pare ca se iubesc la fel ca la inceput si ca isi traiesc tineretea din plin.