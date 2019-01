Stiri pe aceeasi tema

- Nominalizarea lui Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador al Statelor Unite in Romania a fost retrimisa din ratiuni procedurale presedintelui Donad Trump, de Comitetul pentru Relatii Externe al Senatului american.

- Hotelurile din București trec la acest moment prin cele mai drastice controale din ultimii zece ani. Inspectori Atifrauda și cei responsabili cu regulile sanitar-veterinare, normele de securitate și combaterea muncii la "negru" controleaza Marriott, Radisson, InterContinental, Sheraton, Hilton, Continental,…

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a scris, intr-o postare pe contul de Facebook, ce a vorbit cu cu președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu in cadrul intalnirii de la Parlament. Oficialul european, lider al grupului politic ALDE, din care face parte si partidul…

- Precizari de ultima ora din partea ambasadoarei Finlandei la București. Ieri, Finlanda se declara pregatita sa preia, in locul Romaniei, președinția Consiliului Uniunii Europene, in condițiile in care președintele Klaus Iohannis atenționa ca la acest moment nu suntem pregatiți.Ambasadoarea…

- Presedintele american Donald Trump a nominalizat un vechi membru al Partidului Republican pentru pozitia de ambasador in Australia, a anuntat Casa Alba, care spera sa ocupe acest post diplomatic cheie ramas vacant de doi ani, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.ro.Numirea lui Arthur B.

- Președintele american Donald Trump a declarat ca ia in considerare numirea Dinei Powell in funcția de ambasador al Statelor Unite la Națiunile Unite, in urma demisiei lui Nikki Haley, infirmand și zvonul conform caruia va oferi funcția fiicei sale, Ivanka Trump, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Donald…