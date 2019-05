Noile tarife pentru telefonie, în interiorul UE Astfel, consumatorii care vor efectua un apel din tara lor in alt stat din UE vor plati maximum 19 centi pe minut (plus TVA) si 6 centi pe mesaj SMS (plus TVA), a anuntat luni Comisia Europeana.



Normele se vor aplica din 15 mai in toate cele 28 de tari ale UE si, in curand, si in Norvegia, Islanda si Liechtenstein.



Tariful maxim al apelurilor este plafonat numai pentru uzul personal, adica doar pentru clientii privati. Clientii comerciali nu fac obiectul acestei reglementari a preturilor, avand in vedere faptul ca mai multi furnizori au oferte speciale, deosebit de atractive… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

