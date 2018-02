Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat de jurnalisti, la Palatul Parlamentului, daca isi mentine pozitia in privinta ministrului Justitiei, Tudorel Toader, Codrin Stefanescu a spus: "Da, asta a fost atunci la cald, era la cateva ore distanta dupa ce incepuse scandalul care a lasat Romania cu gura cascata. Si a fost o reactie pe…

- „Știți foarte bine ca voi candida pentru orice funcție in interiorul partidului. Eu chiar am fost printre cei care au susținut ideea de Congres cu alegeri și pentru vicepreședinți. O sa fie o competiție in partid. Inca nu batut in cuie. Trebuie sa vorbim cu toții și sa votam”, a declarat Codrin Ștefanescu…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, s-a declarat mirat, miercuri, de faptul ca, in ultima perioada, i-ar fi devenit antipatic presedintelui partidului, Liviu Dragnea, afirmand ca el a ramas acelasi care i-a stat alaturi acestuia "in momente foarte grele". Intrebat…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a declarat, intr-o intervenție la Antena3 ca va merge la Cotroceni, pentru a protestat impotriva procurorului Portocala. De fapt, deputatul a anunțat, urmare dezvaluirilor din justișie aparute in ultima perioada. Mai exact, sambata, la ora 15:00, are loc un protest la Palatul…

- Intr-o interventie telefonica la Antena 3, secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu si-a spus punctul de vedere cu privire la decizia pe care urmeaza sa o ia ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la sefa DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Șerban Nicolae considera ca Laura Codruța Kovesi submineaza credibilitatea instituției pe care o conduce, conferința de la DNA fiind o dovada in acest sens. „Cred ca in materie de comunicare, nimeni nu submineaza credibilitatea Direcției Naționale Anticorupție mai tare ca șefa acestei instituții.…

- Parlamentari clujeni ai opozitiei si puterii, despre scandalul momentului. "PSD are pe agenda proprie executarea DNA" vs "Avem o problema" Parlamentari clujeni din opozitie dar si de la putere au comentat pentru ZIUA de CLUJ scandalul momentului legat de presupuse dezvaluiri despre procurorii DNA si…

- „Trebuie luate masuri concrete, adica asteptam deja dimineata o reactie a procurorului general, nu a venit, asteptam reactie a ministrului Justitiei, n-a venit, asteptam Corpul de control al ministrului Justitiei sa faca deja ceva in sensul asta, asa ca fac un apel la domnul Tudorel Toader, in mod…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a precizat, luni, ca DNA trebuie refacuta din temelii, credibilitatea institutiei fiind prabusita, iar lupta anticoruptie - una selectiva, el apreciind, totodata, ca procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, nu mai poate ramane la conducere.

- Liviu Pleșoianu a comentat in emisiunea „Esențial” excluderea primarului Iașiului, Mihai Chirica. Deputatul PSD susține ca edilul nu mai avea de mult de-a face cu partidul și ca este mult mai bine reprezentat de PNL. „Din punctul meu de vedere, Mihai Chirica nu mai are nicio legatura…

- "CEx-ul o sa-l facem miercuri si imediat dupa ce termin declaratia o sa plece anunturile catre colegi. Luni o sa facem Birou Permanant National", a anuntat Liviu Dragnea, la Parlament, dupa sedinta Birourilor reunite. Intrebat daca in viitorul CEx se va discuta si despre schimbarea domnilor…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a vorbit, la „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre informațiile care au aparut in presa, potrivit carora ar putea fi eliminat de la varful...

- "Mie mi-a fost frica in viața mea o singura data, acum 28 de ani și doua luni, ca nu o sa invingem. Eu in acest partid nu sunt nici senator, nici deputat, nu sunt ministru, nu sunt secretar de stat și nu am facut in viața mea un leu cu statul. Am intotdeauna curajul sa imi susțin punctul de vedere.…

- "Deja se impune o comisie de ancheta pentru ca au inceput sa iasa la iveala din ce in ce mai multe informatii", a declarat Liviu Dragnea, dupa ce senatorul PNL Marcel Vela, șeful comisiei de aparare din Senat, a anuntat ca vrea ca premierul Viorica Dancila, vicepremierul Paul Stanescu și șeful PSD,…

- "Va pot spune ca a venit un prieten la mine din partea unui alt functionar al statului roman, am inteles ca Pahontu il cheama, sa-mi transmita, cred ca la doua saptamani dupa ce am fost numit viceprim-ministru si ministru al Dezvoltarii Regionale, ca e foarte bine sa colaborez pentru ca o sa am protectie,…

- Parchetul General, verificari in scandalul Dragnea-Pahonțu. Parchetul General va face verificari in legatura cu acuzatiile aduse de presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la adresa sefului Serviciului de Paza și Protecție (SPP), Lucian Pahontu, a informat miercuri, 31 ianuarie,…

- Parchetul General a dispus efectuarea de verificari in legatura cu acuzatiile aduse de presedintele PSD, Liviu Dragnea, la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu, a informat, miercuri, Biroul de Presa al institutiei citat de Agerpres.ro. Reamintim ca, Liviu Dragnea a afirmat, luni, la Antena 3, ca vicepremierul…

- Parchetul General face verificari dupa declaratiile lui Dragnea privindu-l pe seful SPP Parchetul General a demarat, miercuri, verificari dupa declaratiile lui Liviu Dragnea referitor la seful SPP. Liderul PSD a declarat ca un prieten al vicepremierului Paul Stanescu a fost trimis de seful SPP,…

- Serviciul de Paza si Protectie nu a fost notificat oficial ca premierul Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau ar dori sa renunte la serviciile SPP, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse oficiale. Potrivit presei centrale, premierul Viorica Dancila si membrii Cabinetului sau…

- Miniștrii din Cabinetul Viorica Dancila au renunțat la oamenii puși la dispoziție de Serviciul de Protecție și Paza. Premierul a venit, marți, la serviciu cu o mașina care, potrivit surselor, aparține Jandarmeriei Romane. Motivul pentru care au renunțat la SPP ar fi din cauza unui scandal intre…

- Premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia Serviciului de Protectie si Paza, in contextul acuzatiilor liderului PSD Liviu Dragnea la adresa sefului SPP, Lucian Pahontu. Initial, informatia a fost oferita Mediafax de surse politice, dar ulterior a fost…

- In PSD se vrea coerența, intelegere și eficacitate pentru ca social-democratii au o misiune importanta, iar cine nu intelege asta "ramane de caruta partidului", a declarat luni seara, la Antena 3, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Intrebat daca s-a impacat cu secretarul…

- Liviu Dragnea a declarat luni seara, la Antena 3, ca se ajunsese la o stare de tensiune intre Guvernul Tudose și PSD. „Institutional, orice premier trebuie sa aiba contacte cu SRI, SIE si putin...

- Scandalul a pornit de la Valentin Popa, propunerea pentru ministerul Educatiei din partea organizației din Suceava, propunere susținuta de liderul PSD Liviu Dragnea, care intorcea astfel serviciul județelor ce l-au susținut in ultimele doua Cex-uri. Codrin Ștefanescu a susținut-o pe Ecaterina Andronescu.Potrivit…

- „In ultimii ani am simtit ca se intampla lucruri bizare, in sensul ca cei care castiga alegeri si doresc sa-si promoveze colegii, cu cat sunt mai vocali impotriva statului paralel, cu atat primesc avize negative si fara explicatii si nu se spune care sunt problemele pentru ca sunt secrete de stat. Ne-am…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu s-a aflat printre propunerile de premier al PSD facute marți în CExN, însa fostul ministru a dezvaluit, la Antena 3, motivele pentru care a renunțat la aceasta nominalizare, deși o ”motiva”. ”M-a propus organizația de…

- Analistul politic Bogdan Chirieac a vorbit despre acest subiect la Antena 3. "Conflictul l-a inceput Mihai Tudose, fara sa aiba sprijinul partidului. Cine l-a sfatuit, l-a sfatuit rau. Aseara, Mihai Tudose a ieșit cu demnitate și cu fruntea sus, nu s-a agațat de funcție. Aseara a zis ca nu…

- Lovitura pentru PSD! Demisia lui Mihai Tudose, dar si propunerea de premier interimar au ajuns la Cotroceni, pe masa presedintelui Klaus Iohannis.Citeste si: Codrin Stefanescu vine cu dezvaluiri de ULTIM MOMENT, din sedinta PSD: Ce planuri au social-democratii pentru noul Cabinet Surprinzator…

- Secretarul general adjunct al partidului spune ca s-a abținut, la fel cum a facut și Niculae Badalau. "Au fost patru voturi impotriva și patru abțineri. Eu m-am abținut, la fel a facut și Niculae Badalau. Am rezolvat o problema interna din partid. Așa cum am spus de dimineața, majoritatea…

- La scurt timp dupa terminarea Comitetului Executiv al PSD, premierul Mihai Tudose a confirmat, pe scarile PSD, ca demisioneaza, explicand ca e decizia partidului pe care el o respecta. "Merg la Palatul Victoria sa imi iau lucrurile de acolo, nu voi asigura interimatul. Acum relatia cu Dragnea…

- Fostul premier și fost președinte al PSD Victor Ponta a declarat, duminica, despre Comitetul Executiv Național al partidului de luni, ca este vorba despre o miza mare. ”Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci…

- PSD nu va anunța candidatul la prezidențiale inainte de viitorul congres al partidului, a spus Codrin Ștefanescu la Antena 3. Termenul ar fi primavara acestui an. "Trebuie sa-l aparam cu dinții, pentru ca va fi vinovatul de serviciu al statului paralel", a spus Ștefanescu.Vezi și: Sforaitul,…

- Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD si unul dintre apropiatii lui Liviu Dragnea, a declarat joi ca partidul trebuie sa stabileasca pana in primavara candidatul la prezidentialele din 2019. "Trebuie sa-l aparam cu dintii pentru ca va fi vinovatul de serviciu al statului paralel", a spus…

- PSD acuza BNR de imixtiune in treburile sale interne. Asta, dupa ce Banca Nationala i-a obligat pe social-democrati sa trimita rapoarte lunare cu toate platile externe efectuate. BNR spune ca face totul in scop statistic, iar toate documentele primite sunt confidentiale. PSD nu intelege insa de ce…

- Primarul Capitalei sustine ca si-ar fi dorit ca discutiile cu premierul, referitoare la amplasarea unui targ in Piata Victoriei, sa fie private. Firea a precizat ca atitudinea este una ipocrita, intrucat i-ar fi spus ca e agasat de mitingurile din Piata Victoriei, insa public a avut o alta pozitie.…

- PSD va organiza mitinguri impotriva statului paralel si ilegitim in Bucuresti si in orasele mari, mesajul fiind "aceasta este majoritatea", secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, declarand ca decizia a fost luata la presiunea romanilor. "Ne-am intalnit pentru ca presedintii…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a recunoscut, duminica seara, veridicitatea stenogramelor aparute sambata in presa, afirmand ca nu este prima oara cand liderii partidului se cearta in sistemul lor confidential de comunicare, dar a tinut sa spuna ca nu este nicio ruptura in PSD.…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, i-a convocat, duminica seara, pe unii dintre liderii organizatiilor judetene pentru o sedinta informala, au precizat pentru Mediafax surse din partid. ”Este o sedinta informala, nu este o sedinta a Comitetului Executiv”, au precizat sursele citate. Potrivit acestora,…

- PSD anunța ca merge ”pana la capat” cu legile justiției: ”Puteți sa va dați de pamant, sa mutați Carpații in locul Deltei, nu negociem cu nimeni!”, a transmis secretarul general adjunct al partidului, Codrin Ștefanescu, la Antena 3. El a spus ca nu exista loc de negocieri cu cei care ”au distrus țara”.”In…

- Contestate vehement de opoziție, Codrin Ștefanescu suține ca in pauzele publicitare de la emisiunile TV liderii liberali ii spun sa proiectul trebuie continuat, dar in timpul emisiunilor ataca dur PSD. ”PNL, partid istoric, le e frica. Vin in pauza și spun ”votați legile justiției” iar cand…

- Dialogul a avut loc la Antena 3. Va prezentam schimbul de replici care a avut loc, potrivit sursei citate: "Cei 2% din PIB au fost alocați dupa ce președintele a trimis inapoi la Guvern" a afirmat Dan Vilceanu. "Am o rugaminte, nu fiți penibil" a replicat Șerban Nicolae. "Știu…

- *In vreme ce prin centrul Bucureștiului nici macar caii jandarmilor nu mai voiau sa intre peste manifestanți, fideli vechiului proverb adaptat la vremuri actuale „nu vor caii cand ordona cainii”, la Antena 3 era mare indignare mare. Cunoscutul vuvuzel Razvan Dumitrescu il limbuia atat de tare pe Codrin…

- Codrin Ștefanescu, secretarul general adjunct al PSD, a spus ca poate ar trebui ca Partidul Social Democrat sa organizeze, cat mai repede, un miting. „Ar trebui sa organizam, mult mai repede, un miting la care sa vina toți cei care ne susțin, un miting contra, contra statului paralel, contra…

- Ministerul Consultarii Publice va initia un proiect de lege care va modifica in totalitate Legea ONG-urilor, a precizat, vineri, ministrul Gabriel Petrea, care a aratat ca proiectul lui Serban Nicolae si Liviu Plesoianu, aflat in dezbaterea Parlamentului, e restrictiv, iar ministerul